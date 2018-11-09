Ağlama Anne 6. bölüm 2. fragmanı

Ağlama Anne 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ağlama Anne'nin yeni bölümünde neler olacak? Ağlama Anne 11 Kasım 2018 Pazar akşamı ATV'de...
Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep'in öz babası Adnan girecektir.
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