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Ağız kokusunun 6 önemli nedeni var bakın çaresi de ne?

Ağız kokusunun 6 önemli nedeni var bakın çaresi de ne?

Ağız kokusu sebepleri nelerdir bu kokuyu gidermek için ne yapılmalı ? Bireyi sosyal yaşamında olumsuz yönde etkileyen ağız kokusu hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 05:30 - Güncelleme: 23-10-2018 05:30

Sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyen ağız kokusu, ağız bakımının yetersizliği ya da çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Çoğunlukla hasta tarafından fark edilmeyen ve kişinin kendisini rahatsız etmeyen sorun, yakın çevresindekileri rahatsız ediyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, ağız kokusu nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI: Ağız kokusu genellikle beslenme alışkanlıklarına, ağız hijyeninin kötü olmasına veya birtakım hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin; soğan, sarımsak, turp veya bazı diğer kokulu baharatlar, tütün ya da aşırı alkol kullanımı gibi alışkanlıklar ağız kokusunun beslenme kültürüne bağlı nedenleri olarak sıralanabilir. Ayrıca herhangi bir hastalık olmasa da açlık nedeniyle ya da ağız ve dişlerin veya ağız içi protezlerin temizliğinin yeterince yapılmaması sonucunda da besin artıklarına bağlı olarak görülebilir.

BADEMCİK İLTİHAPLARI: Ağız kokusunun yaklaşık %90’ı ağızla ilişkili olarak görülür. Ağza bağlı nedenler arasında; diş çürükleri, diş eti iltihapları, ağız mukozasındaki diğer hastalıklar, bademcik iltihapları, öpücük hastalığı, bademcik veya yutak bölgesindeki apseler, kuşpalazı, tüylü dil, paslı dil, ağız boşluğundaki kanserler sayılabilir.UZUN KONUŞMALAR İLE AĞIZ KURULUĞU: Ağızda tükürük salgısının eksikliği veya yetersizliği direk ağız hijyenini bozarak ağız kokusuna neden olur. Bu nedenle uzun süreli konuşma alışkanlığı, stres, tükürük bezi taşları veya iltihapları, şeker hastalığı, otoimmün tükürük bezi hastalıkları, ağız kuruluğu oluşturan ilaçlar, vitamin eksiklikleri, damak yarığı, dilin büyük olması veya alt çenenin küçük olması gibi yapısal bozukluklar da ağız kuruluğu sonucunda ağız kokusunu oluşturmaktadır.

BURUN KEMİĞİNİZDE EĞRİLİK VARSA... Her türlü burun tıkanıklığı ağız yoluyla solunuma yol açacağından, ağız kuruluğuna neden olarak ağız kokusunu oluşturur. Buna göre burun kemiği eğrilikleri, burun kemiğindeki delikler, burun eti büyümeleri, burun etlerinin erimesi ve aşırı küçülmesi, burun alerjileri, burun iltihapları, sinüzitler, burundaki yabancı cisimler veya burun taşları, geniz eti büyümeleri, burun kanaması, burun ve geniz kanserleri ağız kokusu oluşturan nedenlerdir.

PEK ÇOK HASTALIK KOKU OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLABİLİR: Gırtlak ve alt solunum yolu hastalığı olarak çeşitli larenjitler, bronşitler, diğer akciğer iltihapları, bronşiektazi, gırtlak ve akciğer kanserleri ağız kokusu oluşturur. Mide ve bağırsak sistemine bağlı hastalıklardan yemek borusundaki kistler, kesecikler, mide kanamaları, gastrit ve ülserler, reflü hastalıkları, mide fıtıkları, yemek borusu ve mide kanserleri, bağırsakların paraziter hastalıkları, dizanteri, gıda zehirlenmeleri, karaciğer hastalıkları, akut karaciğer yetmezliklerinde ağız kokusu görülebilir. Bu nedenle sorunun altta yatan nedeninin iyi araştırılması gerekir.AĞIR TEDAVİLER SONRASINDA OLUŞABİLİR: Ağız kokusu; lösemi, polistemia vera, aplastik anemi gibi kan hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, otoimmün hastalıklar, eozinofilik purpura, romatizmal hastalıklar, vücudun diğer bölgelerindeki bazı kanserlerde bile nefes yoluyla atılan kötü kokulu gazlar sonucunda oluşabilmektedir.

ÖZEL ÖLÇÜM TEKNİKLERİ KULLANILIYOR: Ağız kokusundan şikayet eden kişilerin yaklaşık dörtte birinde gerçekte bir ağız kokusu yoktur ve kişi kendisinde ağız kokusu olduğundan şüphelenebilir, çekinir. Bu duruma halitofobi denir ve sıklıkla antisosyal insanlarda görülür. Ağız kokusunun giderilebilmesi için buna yol açan sebebin bulunması ve öncelikli olarak ortadan kaldırılması gerekir. Detaylı şekilde kulak burun boğaz, diş, göğüs hastalıkları ve gastroenterolojik muayenelerin yapılması önemlidir. Ağız kokusu için organoleptik yöntem, gaz kromotografisi, halimeter ve Cyranose 320 gibi ölçüm teknikleri kullanılır.

TEDAVİ AĞIZ KOKUSUNUN NEDENİNE GÖRE BELİRLENİYOR: Ağız kokusunun nedenleri belirlendiği takdirde tedavisini planlamak kolaydır. Ancak bazen bir neden bulunamayabilir. Böyle durumlarda ağız hijyenine daha fazla ağırlık vermek, dil sırtını yumuşak tüylü fırçalarla temizlemek, koku giderici gargaralar ve spreylere başvurmak faydalı olacaktır. Bunların yanı sıra ağız kokusuyla mücadele için; maydanoz ve nane, karanfil, guami meyvesinin kabukları, sakız ağacından elde edilen reçine ile üretilen çiklet ve bazı ilaçlar da kullanılabilir.

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