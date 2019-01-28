Ağız kokusunu sakın hafife almayın! Uzmanlar uyarıyor kanser belirtisi olabilir!

2- SİGARA KULLANIMI DİL KANSERİNE NEDEN OLABİLİR: Akdağ, Birçok gırtlak ve boğaz kanserinde olduğu gibi dil kanserinde de sigara önemli bir etken olabileceğini söyledi. “Sigara özellikle içerisindeki nikotin ve diğer maddeler ağız tabanı ve dil kanserinde çok önemli bir sebeptir. ''