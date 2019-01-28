Ağız kokusunu sakın hafife almayın! Uzmanlar uyarıyor kanser belirtisi olabilir!

Dr. Mehmet Akdağ, halk arasında ve bilimsel alanda az bilinen dil kanseri ve belirtileri hakkında önemli bilgiler verdi. İşte 4 maddede dil kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?
1- AĞIZ YARALARINA DİKKAT! Geçmeyen ağız yaraları ve sonrasında oluşan ağız kokusu, dil kanseri belirtisi olabilir. Akdağ, “Ağız içinde geçmeyen yara ağrılı, ağrısız olabilir ama özellikle ağrısız olan yaralar önemli. Beraberinde uyuşma hissi, çok nadir ama gözden kaçan ağız kokusu dil kanserinin geç dönem belirtileri arasındadır. Yani Akdağ'ın açıklamalarından sonra görüyoruz ki çok ciddiye almadığımız ağız kokuları çok ciddi bir hastalık belirtisi olabilir.
2- SİGARA KULLANIMI DİL KANSERİNE NEDEN OLABİLİR: Akdağ, Birçok gırtlak ve boğaz kanserinde olduğu gibi dil kanserinde de sigara önemli bir etken olabileceğini söyledi. “Sigara özellikle içerisindeki nikotin ve diğer maddeler ağız tabanı ve dil kanserinde çok önemli bir sebeptir. ''
3- AĞIZ VE HİJYEN BOZUKLUĞU: Akdağ, ''Ağız hijyeni bozuk olan insanlarda normal insanlara göre ağız içi tümörü görülme ihtimali yüksek ki burada en önemli faktörlerden biri de diştir. Diş bakımı, ağız bakımı, diş fırçalama yapılamayan bireylerde hem enfeksiyon hem de tümör gelişim söz konusudur.''
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