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Ağız kokusundan kurtulmak için bu sekiz yöntemi deneyin

Ağız kokusundan kurtulmak için bu sekiz yöntemi deneyin

Uzmanlar tarafından hastalık olarak tanımlanmayan fakat bir hastalığa bağlı olarak gelişen ağız kokusunun birçok nedeni bulunmaktadır. Peki ağız kokusunu engellemek için ne yapılmalı?

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 03:00 - Güncelleme: 19-01-2019 03:00

Genellikle sabahları daha yataktan kalkmadan ağız kokusu yaşayanların sayısı fazladır. Peki ağız kokusuna ne sebep olur? Ağız kokusundan kurtulmak için ne yapılmalıdır?

NEDENLERİ: Nedenleri arasında sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit ve larenjit gibi üst solunum yolları enfeksiyonları ağız içinde oluşan akıntı sebebiyle kötü kokuya neden olmaktadır.

- Burun tıkanıklığına bağlı olarak, nefesi sürekli ağızdan almak da ağızda koku yapmaktadır. Reflü hastalığı, bilindiği üzere mide sıvısının ağza kadar gelmesiyle hem öksürüğe hem de ağız kokusuna neden olmaktadır.

- Aç kalındığında ve uzun süre su tüketilmediğinde, yine ağız kokusuyla karşı karşıya kalınır. Fakat özellikle aç kalındığı takdirde ağız kokusu oluşuyorsa, mutlaka endoskopi ile birlikte yemek borusunun incelenmesi gerekmektedir.

- “Helikobakter pilori” olarak adlandırılan bakteriler midede bulunur ve ağız kokusuna çoğunlukla bu bakteriler neden olur. Bunun dışında dişlerin arasında kalan yiyecekler, dişlerde çürük-abse olması ve sigara kullanımı da ağızda koku oluşumuna neden olacaktır.

Ağız kokusundan kurtulmak için ne yapmalı?
- Diş ve diş etlerinize düzenli bakın
- Sakız çiğneyin
- Su için
- Şekeri azaltın
- Tıkalı burunla uyumayın:
- Diş ipi kullanın:
- Peynir ve tarçın tüketin
- Sigarayı bırakın

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