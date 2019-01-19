Genellikle sabahları daha yataktan kalkmadan ağız kokusu yaşayanların sayısı fazladır. Peki ağız kokusuna ne sebep olur? Ağız kokusundan kurtulmak için ne yapılmalıdır?
NEDENLERİ: Nedenleri arasında sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit ve larenjit gibi üst solunum yolları enfeksiyonları ağız içinde oluşan akıntı sebebiyle kötü kokuya neden olmaktadır.
- Burun tıkanıklığına bağlı olarak, nefesi sürekli ağızdan almak da ağızda koku yapmaktadır. Reflü hastalığı, bilindiği üzere mide sıvısının ağza kadar gelmesiyle hem öksürüğe hem de ağız kokusuna neden olmaktadır.
- Aç kalındığında ve uzun süre su tüketilmediğinde, yine ağız kokusuyla karşı karşıya kalınır. Fakat özellikle aç kalındığı takdirde ağız kokusu oluşuyorsa, mutlaka endoskopi ile birlikte yemek borusunun incelenmesi gerekmektedir.
- “Helikobakter pilori” olarak adlandırılan bakteriler midede bulunur ve ağız kokusuna çoğunlukla bu bakteriler neden olur. Bunun dışında dişlerin arasında kalan yiyecekler, dişlerde çürük-abse olması ve sigara kullanımı da ağızda koku oluşumuna neden olacaktır.
Ağız kokusundan kurtulmak için ne yapmalı?
- Diş ve diş etlerinize düzenli bakın
- Sakız çiğneyin
- Su için
- Şekeri azaltın
- Tıkalı burunla uyumayın:
- Diş ipi kullanın:
- Peynir ve tarçın tüketin
- Sigarayı bırakın
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ağız kokusundan kurtulmak için bu sekiz yöntemi deneyin haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER