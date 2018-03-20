Ağız kokusu neden olur ağız kokusundan kurtulmanın yolları

Bakteri kaynaklı enfeksiyonlar, diş eti hastalıkları, tütün ve alkol tüketimi ağız kokusunun başlıca sebeplerinden yalnızca birkaçıdır bazı durumlarda ise ağız kokusunun sebebi belirsiz olabiliyor. Ağız hijyenine dikkat etmekçok önemli. İşte ağız kokusundan kurtulmanın yolları...

Ağız kokusu neden olur ağız kokusundan kurtulmanın yolları

AĞIZ KOKUSUNUN NEDENLERİ: Kötü alışkanlıklar, kullandığımız bazı ilaçların yan etkileri, stres, diş hastalıkları, dilde oluşan plak ağız, burun veya boğazda bulunan tümörler, az miktarda tükürük salgılamak, bakteri kaynaklı enfeksiyonlar, tütün ve alkol tüketimi ve bazı kronik hastalıklar kötü kokuların başlıca sebepleri arasında sayılabilir. Bazı durumlarda ise ağız kokusunun nedenleri belirsizdir ve yapmanız gereken tek şey bu sorunun üstüne gitmek olmalıdır. Peki gerçekten bu sorun için bir çözüm yolu var mı?

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Ağız kokusu neden olur ağız kokusundan kurtulmanın yolları

AĞIZ HİJYENİNİZE DİKKAT EDİN: Asla unutmayın; ağzınız için bir temizlik rutini uygulamanız gerekmektedir ve bu rutini uygulamadan tek bir gün dahi geçirmemelisiniz. Sonuçta ağız hijyeninizi ihmal etmeniz sonucunda binlerce bakteri bu bölgede üreyebilir. Şu bilgileri aklınızda tutmanız oldukça önemlidir: Ana parçaları mutlaka temizleyin; yani dişleriniz, diş etleriniz ve diliniz. Ağzınızda kalan gıda parçacıklarını gidermek için günde iki kez diş ipi kullanın. Dil temizleyici özelliği olan yumuşak kıllı bir fırça kullanın. Ayrıca ağzınızın iç bölgesini mümkün olduğunca fırçalamanız gerekmektedir. Diş hekiminizi yılda en az bir kez ziyaret etmelisiniz. Bazen ağzınızı dezenfekte etmek için karbonat ile gargara yapmanız gerekir. Bunlara ek olarak, diş fırçanızı haftada bir kez hidrojen peroksit içinde bekletmenizi öneriyoruz.

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Ağız kokusu neden olur ağız kokusundan kurtulmanın yolları

DİYETİNİZE DİKKAT EDİN: Ağız kokusunun oluşmasına yardımcı olan bazı gıdalar vardır. Örneğin yağlı, etli, baharatlı veya sütlü gıdalar bunlardan sayılabilir. Bunların yanında çok miktarda şeker içeren gıdalar da ağız kokusu ile mücadele çabalarınıza karşı bir engel oluşturabilir. Bu türden yiyecekleri aşırı miktarda tüketirseniz, sağlıklı bir sindirim sürecine sahip olma fırsatını kendinize vermemiş olursunuz ve nefesiniz kötü kokmaya başlar. İlk olarak diyetinize antioksidanlar açısından zengin meyve ve sebzeleri dahil edin. Kahve gibi asitle dolu içeceklerden kaçınmaya gayret edin. Unutmayın ki, içerisinde şeker olan gıdalar boğazınızın işlevlerini de etkilemektedir. Tüm bunlara ek olarak, nane çayı, yeşil ve siyah çay gibi kötü kokularla savaşan çayları için.

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Ağız kokusu neden olur ağız kokusundan kurtulmanın yolları

SİNDİRİM SİSTEMİNİZE İYİ BAKIN: Kötü bir sindirim sitemine ve düzenine sahip olmanız, gastrit, kabızlık veya kolit gibi hastalıkların sebebi olabilir; ve ağız kokusuda bu hastalıkların belirtilerinden birisidir. Lif tüketimini arttırın (tüm tahıllar ve taze meyveler) Enzim açısından zengin gıdaları tüketmeye gayret edin (papaya, avokado ve ananas gibi) Elma sirkesini günlük yaşamınıza dahil edin. Bu şekilde gıdaların yıkılmasından sorumlu olan hidroklorik asiti vücudunuza sağlamış olacaksınız. Günde en az 2 litre su için.

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