Ağız bakımı diş fırçalamakla bitmiyor! İşte yapmanız gerekenler...

Diş Eti Hastalıkları Doktoru Betül Göfteci, "Dişlerimizi temizlerken fırça dışında en önemli aracımız, diş arası temizliğini yapacağımız diş ipleri ya da diş arası fırçalardır. Çünkü diş temizliği sadece diş fırçalama ile sınırlı değildir. Mutlaka diş aralarının da temizlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla diş macunları ve ağız çalkalama suları da kullanılmaktadır. Ancak bunların diş temizliğine ve ağız temizliğine katkıları yüzdesel olarak fırçalama ve diş arası temizliği ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Bunu önemle vurgulamak istiyorum. Sanki diş temizliğini diş macunları ve ağız çalkalama suları yapıyor gibi düşünülüyor. Ne yazık ki gerçek temizliği fırçalar ve diş arası ajanları yapmaktadır. Bu yüzden de özellikle fırçalama konusuna yoğunlaşmalıyız. " şeklinde konuştu.