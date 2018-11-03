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Ağız bakımı diş fırçalamakla bitmiyor! İşte yapmanız gerekenler...

Ağız bakımı diş fırçalamakla bitmiyor! İşte yapmanız gerekenler...

Günde en az 3 kere dişlerinizi fırçalasanız bile yapmanız gereken şeyleri yapmadığınızda dişlerinize tam anlamıyla bakım yapmış sayılmazsınız. İşte ağız bakımızın için yapılması gerekenler...

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 04:00 - Güncelleme: 03-11-2018 04:00

Diş Eti Hastalıkları Doktoru Betül Göfteci, "Dişlerimizi temizlerken fırça dışında en önemli aracımız, diş arası temizliğini yapacağımız diş ipleri ya da diş arası fırçalardır. Çünkü diş temizliği sadece diş fırçalama ile sınırlı değildir. Mutlaka diş aralarının da temizlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla diş macunları ve ağız çalkalama suları da kullanılmaktadır. Ancak bunların diş temizliğine ve ağız temizliğine katkıları yüzdesel olarak fırçalama ve diş arası temizliği ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Bunu önemle vurgulamak istiyorum. Sanki diş temizliğini diş macunları ve ağız çalkalama suları yapıyor gibi düşünülüyor. Ne yazık ki gerçek temizliği fırçalar ve diş arası ajanları yapmaktadır. Bu yüzden de özellikle fırçalama konusuna yoğunlaşmalıyız. " şeklinde konuştu.

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