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AGİ maaşın içinde mi maaşın dışında mı ödenir-2019?

AGİ maaşın içinde mi maaşın dışında mı ödenir-2019?

2019 yılı AGİ ücretleri 3. kez toplanan komisyonda belli oldu. Binlerce işçi rahat bir nefes aldı. Asgari ücret zammı ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) arttı. Buna göre, bekar için Asgari Geçim İndirimi 191 TL'ye çıktı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 16:40 - Güncelleme: 08-01-2019 16:40

AGİ 2019 yılında yeni asgari ücret ve işsizlik maaşıyla birlikte zamlandı. 2019 yılı için asgari ücret brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari ücret 417 liralık zamla geçen yıla oranla yüzde 26,05 artmış oldu. Yeni asgari ücretle birlikte 2019 yılı AGİ ödemeleri de arttı. Bekarlar için AGİ ödemesi 152 lira, evliler için ise 182 liraydı. Asgari ücret brüt 2 bin 558 lira olunca, AGİ en düşük tutarı 191,85 TL - en yüksek tutar 326,15 TL oldu.

YENİ AGİ ÜCRETLERİ : AGİ tutarı 2018 yılında 152,21 ile 258,76 lira arasındaydı. Yeni asgari ücretle birlikte AGİ 2019 yılında en düşük 191,85 TL - en yüksek tutar 326,15 TL oldu. İşte tüm çalışanların 2019 yılı AGİ ödemeleri: 
Bekar 191.85
Evli eşi çalışmayan 230.22
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL
Evli eşi çalışan 191,85 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu
Evli eşi çalışan 2 çocuklu
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ MAAŞA DAHİL Mİ? : Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

AGİ'Yİ KİMLER ALABİLİR : -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ ÇOCUK YARDIMI İÇİN ŞARTLAR : AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)
-18 yaşını doldurmamış çocuklar,
-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

ÇALIŞAN ANNE BABADA AGİ KİME YATAR? : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

 

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