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AGİ 2019 ne kadar oldu AGİ ödemeleri maaşa dahil mi?

AGİ 2019 ne kadar oldu AGİ ödemeleri maaşa dahil mi?

AGİ 2019 ödemeleri ocak ayı itibariyle zamlandı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından AGİ ödemelerine de güncelleme yapıldı. Peki 2019 yılında kim ne kadar AGİ ödemesi alacak, AGİ ödemeleri maaşa dahil mi olacak ayrı mı ödenecek?

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 12:00 - Güncelleme: 06-02-2019 12:00

Asgari Geçim İndirimi 2019 Ocak ayında netleşti. AGİ dahil maaşını ve AGİ hariç maaşını tespit etmek isteyen vatandaşlar AGİ ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor. Asgari Geçim İndirimi 2019 yılı itibari ile en düşük tutarı 191,85 TL, en yüksek tutar 326,15 lira oldu.

Peki, çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ ödemeleri 2019 yılında ne kadar oldu? Evli, bekar, eşi çalışan ya da eşi çalışmayan işçiler çocuk sayısına göre ne kadar AGİ ödemesi alacak? 

AGİ 2019 NE KADAR OLDU: Asgari Geçim İndirimi 2019 yılı itibari ile en düşük tutarı 191,85 TL, en yüksek tutar 326,15 TL 'dir.

*Bekar: 191.85 TL

*Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL
*Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL
*Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL
*Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL
*Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL
*Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL
*Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL
*Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL
*Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL
*Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL
*Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5

ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI

Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.

İŞVERENE MALİYETİ: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 558 lira 40 kuruşu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşu SGK işveren primi ve 51 lira 17 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 6 lira 12 kuruş şeklinde hesaplandı.

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları şu şekilde oldu:

“Bekar bir işçi için 191 lira 88 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 230 lira 26 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 259 lira 4 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 287 lira 82 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 326 lira 20 kuruş.”

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR? : Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ? : Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR? : AGİ aldığınız net ücrete dahil değildir. Asgari Geçim İndirimi maaşınız haricindedir.  
 
AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR? : AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

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