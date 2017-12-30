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AGİ 2018 ne kadar asgari geçim indirim ücret tablosu

AGİ 2018 ne kadar asgari geçim indirim ücret tablosu

Asgari geçim indirimi 2018 agi ne kadar oldu? Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret 2018 dün açıklandı. Asgari ücretle birlikte AGİ'de arttı. AGİ 2018'de bekar çalışanlar 152 TL alacak. AGİ 2018 tablosu internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 08:34 - Güncelleme: 30-12-2017 08:34

Uzun zamandır beklenen asgari ücret görüşmeleri dün sona erdi ve 2018 yılı asgari ücretin bin 603 TL olduğu açıkladı. Asgari ücretle birlikte artan asgari geçim indirimi tablosunu sizler için derledik. İşte AGİ 2018 tablosu.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılı için ne kadar oldu? Yaklaşık 6 milyon çalışanın büyük bir merakla beklediği 2018 asgari ücret net bin 603 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu konusunda sorgularını arttırdı. Asgari geçim indirimi 2018 yılında bekarlar için 152 TL oldu. Medeni durum ve çocuk sayısına göre değişen AGİ 2018 tablosu internethaber'de.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR? (AGİ HESAPLAMA)

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık İşçinin kendisi için %50, Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10, Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5, Üçüncü çocuk için %10, Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

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