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Ağaoğlu: Trabzonspor'un artık geliri giderinden fazla

Ağaoğlu: Trabzonspor'un artık geliri giderinden fazla

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Trabzonspor'un tarihinde ilk defa 29 bin seyirci ortalamasıyla oynadığını belirterek, "Trabzonspor'un artık geliri giderinden fazla." dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 14:57 - Güncelleme: 01-02-2019 14:57

UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) konusunda yaptıkları üç sezonu kapsayan anlaşmaya ilişkin İsviçre’nin Nyon kentine gelen Ağaoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, geçmiş dönemlerdeki pahalı transferleri eleştirdi, altyapıya büyük önem verdiklerini ve kulübün gelirlerini artırdıklarının altını çizdi.

Geçen nisan ayında Trabzonspor başkanlığına seçilen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

“Göreve geldikten sonra yaptığımız uygulamalar öyle sıradan uygulamalar değil. Biz daha 1 buçuk aylık yönetimken harcamalarda bütçe fazlası, kulüp başkanı ve kulüp yöneticilerinin müşterek ve müteselsil sorumlu olduğu maddesini kendi tüzüğümüze koyduk ve bunu genel kuruldan geçirdik. Bunu Türkiye’de ilk yapan biziz. Anlamı şu; eğer bütçe fazlası bir harcama yapılırsa bunun bedelini yapan, yani kulüp başkanı ve kulüp yöneticisi öder. Aynı zamanda kulüp yönetimine aday olacak başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de üyelik müracatlarını yaptıkları zaman kulübün gelir gider dengesini sarsacak uygulamanın içerisine girdikleri takdirde oradan doğacak olan kulübün göreceği bütün zararları da yine yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ödeme taahhüdünde bulunurlar. Bu taahhüdü ilk defa biz imzalayarak divan başkanlığına teslim ettik.”

Ağaoğlu, bu uygulamayla bütçe fazlası harcamanın önünü kestiklerini vurgulayarak, “Eğer harcarsa kulüp başkanının kendisi öder veya kulüp başkanıyla birlikte kulübü yönetenler öder.” ifadesini kullandı.

“Seyirci gelirimizi artırdık”
Başkan Ağaoğlu, göreve geldikten itibaren yaklaşık 15 milyon avroluk futbolcu satışı yaptıklarını söyledi. Futbolcu alımında ise sadece 2,2 milyon avro harcadıklarını ve böylelikle çok ciddi bir tasarrufta bulunduklarının altını çizen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seyirci gelirimizi artırdık. Trabzonspor’un tarihinde ilk defa ligin ilk yarısı ortalamasına baktığımız zaman 29 bin seyirci ortalamasıyla oynuyoruz. Ürün satışlarımız yaklaşık yüzde 60-80 arasında bir artış gösterdi. Bu da çok ciddi bir artış. Borçlarımız bir tarafa bırakıldığında, Trabzonspor artık gelir gider dengesini sağlamış hatta geliri giderinden daha fazla bir görüntüye sahip.”

Kadro maliyetinin azalmasına rağmen gelen başarı
Göreve geldiklerinde Trabzonspor’un profesyonel kadro maliyetinin 37 milyon avro olduğu bilgisini paylaşan Ağaoğlu, bugün itibariyle kadro maliyetini 15 milyon avroya kadar indirdiklerini bildirdi. Ağaoğlu, kadro maliyetinin azaltılmasıyla yaklaşık yüzde 60 tasarrufta bulunduklarını, kulübe maliyeti fazla olan oyuncularla bir şekilde vedalaştıklarını ifade etti.

Başkan Ağaoğlu, oynadıkları son 7 maç baz alındığında sahada mücadale eden takımın maliyetinin yaklaşık 11 milyon avro civarında olduğunu dile getirerek, “Yani, son 4-5 yıldır 37-38 milyon avrolarla elde edilemeyen başarılar veya oynanamayan futbol bugün sahada 11-12 milyon avro civarında bir kadroyla gerçekleşiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor’un uzun yıllardan sonra kendi altyapısından yetiştirdiği 5-6 oyuncuyu sahaya sürdüğünü anlatan Ağaoğlu, 15 yerli futbolcuları olduğunu bunlardan sadece Kamil Ahmet’in kendi altyapılarından olmadığını belirtti.

Başkan Ağaoğlu, altyapıya büyük önem verdiklerini ve yaptıkları tüm icraatları UEFA yönetimine aktaracaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak : AA

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