Ağaca yara açıp elde ediliyor! Bu yağın faydaları saymakla bitmiyor

Kahverengimsi renkte, bal kıvamında, yapışkan, donuk ve mat yapıda olan ve kendine özgü bir aroma barındıran sığla yağı nedir? İşte adeta şifa deposu olan bu yağın faydaları...

Ağaca yara açıp elde ediliyor! Bu yağın faydaları saymakla bitmiyor

Bitkilere dayalı geleneksel tedaviler kapsamında ülser, gastrit, reflü gibi mide ya da bağırsak rahatsızlıklarında, üst yolunum yolu hastalıklarında, kesi, yara ve yanıklarda kullanılan sığla yağının insan cildine inanılmaz faydaları bulunuyor. Genellikle Muğla ve Mersin civarında üretimi yapılan bu yağ, ağaçların gövdesine yara açılarak elde ediliyor.

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Ağaca yara açıp elde ediliyor! Bu yağın faydaları saymakla bitmiyor

Sığla yağı, sığla ağacı olarak bilinen ve Muğla’da yaygın olarak bulunan Liquidambar Orientalis Miller ağacının gövdesine tekniğine uygun açılan yaralardan elde edilen balzamın kaynatılması ve preslenmesi sonucu elde edilen ve geleneksel tedavide yaygın kullanım alanına sahip olan bitkisel bir üründür.

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Ağaca yara açıp elde ediliyor! Bu yağın faydaları saymakla bitmiyor

Ölü evlerinde, inanç ve ibadet merkezlerinde köz parçası atarak kullanılan sığla yağının küçük yaprakları haşlandıktan sonra kavurmak suretiyle yemek yapılır. Peki sığla yağının bilmediğiniz faydaları nelerdir?

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Ağaca yara açıp elde ediliyor! Bu yağın faydaları saymakla bitmiyor

CİLDİ YUMUŞATIR: Özellikle Marmaris, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye bölgelerinde ağrı tedavilerinde kullanılan sığla yağı, cildi yumuşatarak pamuk gibi olmasına yardımcı olur.

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