Ağaca yara açıp elde ediliyor! Bu yağın faydaları saymakla bitmiyor

Bitkilere dayalı geleneksel tedaviler kapsamında ülser, gastrit, reflü gibi mide ya da bağırsak rahatsızlıklarında, üst yolunum yolu hastalıklarında, kesi, yara ve yanıklarda kullanılan sığla yağının insan cildine inanılmaz faydaları bulunuyor. Genellikle Muğla ve Mersin civarında üretimi yapılan bu yağ, ağaçların gövdesine yara açılarak elde ediliyor.
Sığla yağı, sığla ağacı olarak bilinen ve Muğla’da yaygın olarak bulunan Liquidambar Orientalis Miller ağacının gövdesine tekniğine uygun açılan yaralardan elde edilen balzamın kaynatılması ve preslenmesi sonucu elde edilen ve geleneksel tedavide yaygın kullanım alanına sahip olan bitkisel bir üründür.
CİLDİ YUMUŞATIR: Özellikle Marmaris, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye bölgelerinde ağrı tedavilerinde kullanılan sığla yağı, cildi yumuşatarak pamuk gibi olmasına yardımcı olur.
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