Ağabey iki kardeşine tecavüz etti ikisi de anlamadı Esra Erol'da anlattı

ATV'de Esra Erol'da programında Burcu Zıtnalbant isimli 19 yaşındaki genç kızın şoke eden hayatı ifşa olmuştu. Burcu gerçek babasının aslında öz dayısı olduğunu açıklamıştı. Bunu da ona üvey babası söylemişti. Annesine sorduğunda ise 'sen tecavüz çocuğusun' yanıtını almıştı. İşte o şoke eden o olayda söz konusu dayı ve anne ekrana çıktı. Bakın neler anlattılar:
Önce Burcu Zılnalbant olayıyla ilgili bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Burcu 11 yaşında onu büyüten üvey babasından şok gerçekleri öğrendi. Üvey baba onun kendi kızı olmadığını gerçek babasının annesinin abisi olduğunu açıkladı. Burcu bunu annesine sorduğunda 'sen tecavüz çocuğusun' yanıtı aldı.
18 yaşına geldiğinde ise Burcu çok daha fazla detay olduğunu farketti. Sadece o değil kuzeni de dayısının çocuğuydu. Yani annesi ile birlikte teyzesi de abilerinden hamile kalmışlardı. Esra Erol tecavüz ithamında bulunan anne Ayşe Çerşil ile ağabeyi Süleyman Negizcan'ı konuşturdu. İşte anlattıkları:
Ayşe Çerşil 18 yaşındayken baba baskısından bunalıp kız kardeşi Havva ile ağabeyinin yanına gittiklerini söyledi. İşte söyledikler: -Burcu'nun babası Süleyman Negizcan... O benim abim... Babamın ilk eşinden olan abim oluyor. Burcu 8 aylık doğdu stresten dolayı. Kızıma gerçeği söyleyemedim utandım.
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