Afyonkarahisar'da yaşlı amcanın kaykay keyfi

AFYONKARAHİSAR’da kaydedilen görüntüde, yaşlı adamın iki tekerlekli olan ve kullanıcıların denge hareketlerine göre kontrol edebildiği elektrikli kaykay ile yolculuğu görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. İsminin Mehmet olduğu söylenilen yaşlı adamın elektrikli kaykay keyfi yoldan geçen bir araç sürücüsü tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlenerek binlerce beğeni aldı.

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