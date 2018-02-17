Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Muhammet Ö. idaresindeki 06 LVJ 06 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 68. kilometresinde aynı yönde seyreden Namık Kemal Kılıç (65) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Namık Kemal Kılıç idaresindeki otomobil, yol kenarındaki traktör römorkuna çarpıp şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kılıç ve aynı araçtaki Fadime Akın (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil içinde sıkışan Kılıç ve Akın'ın cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhammet Ö, gözaltına alındı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)