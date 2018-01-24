Afyon hava durumu kar yağacak mı yeni uyarı

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AFYON hava durumu kar yağacak mı, son meteoroloji tahmini nasıl? Bursa'da geceden beri etkili olan dondurucu soğuk acaba kar başlıyor mu sorusunu akıllara getirse de yeni uyarı meteorolojiden geldi. Bursa'da yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı saat 16.00'da etkisini iyice azaltacak. Haftasonuna doğru sıcaklıklar birkaç derece artacak.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman başta Marmara olmak üzere tüm yurtta havanın soğuduğunu dile getirdi.
FIRTINA DEVAM EDECEK:Kocaman, rüzgarın kuzeye döndüğünü belirterek, "Kuzeyden 50 kilometre gibi kuvvetli bir şekilde esiyor. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bugün dahil, çarşamba ve perşembe günleri rüzgar devam edecek" diye konuştu.
'KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLİYORUZ': Kocaman, önümüzdeki 3 gün boyunca havanın soğuk olacağı bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece civarında sıcaklıklar bekliyoruz. Bu sürede hafif yağışlar var. Kuzey bölgelerde ve yükseklerde karla karışık yağmur, şehirler ve aşağı kesimlere yağmur şeklinde bekliyoruz. Marmara'da kar beklenmiyor. Bölgenin sahillerinde ve şehir merkezlerinde yağmur, yüksek alanlara karla karışık yağmur beklentimiz var. Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya'da ve Batı Karadeniz bölümünde sahillerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekliyoruz."
Bazı bölgeler hariç yurdun büyük bölümünde kar beklentisi olduğunu aktaran Kocaman, İstanbul, kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yurdun tamamının kar yağışlı olarak görüldüğünü bildirdi.
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