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Afyon hava durumu kar geliyor son yol durumu

Afyon hava durumu kar geliyor son yol durumu

Afyon hava durumu nasıl kar ne zaman yağacak meteoroloji son tahminleri açıkladı. Afyon'da bugün sıcaklık -5 derece hissedilecek. Pazartesi günü karla karışık yağmur, salı günü ise kar yağışı görülecek. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Afyon hava durumu 5 günlük haritali tahmin haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2018 12:19 - Güncelleme: 19-01-2018 12:19

AFYON hava durumu kar ne zaman yağacak meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Afyon'da sıcaklık bugün -5 derece hissedilecek yeni haftada ise Afyon'da kar yağışı var.

AFYON HAVA DURUMU SON TAHMİN: 22 Ocak Pazartesigünü Afyon'da karla karışık yağmur görülecek. Salı günü asıl kar yağışı başlıyor ve sıcaklık mevsm normallerinin altına düşüyor. Meteoroloji 5 günlük haritalı Afyon hava durumu raporlarını paylaştı. 

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK: Hakkari çevrelerinde halihazırda hafif olarak devam etmekte olan kar yağışının, akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Cuma) gece yarısına kadar yoğun (20-50 cm) şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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