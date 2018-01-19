Afyon hava durumu kar geliyor son yol durumu

AFYON hava durumu kar ne zaman yağacak meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Afyon'da sıcaklık bugün -5 derece hissedilecek yeni haftada ise Afyon'da kar yağışı var.
AFYON HAVA DURUMU SON TAHMİN: 22 Ocak Pazartesigünü Afyon'da karla karışık yağmur görülecek. Salı günü asıl kar yağışı başlıyor ve sıcaklık mevsm normallerinin altına düşüyor. Meteoroloji 5 günlük haritalı Afyon hava durumu raporlarını paylaştı.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK: Hakkari çevrelerinde halihazırda hafif olarak devam etmekte olan kar yağışının, akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Cuma) gece yarısına kadar yoğun (20-50 cm) şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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