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Aft bulaşıcı mı ağız yarası aft hangi vitamin eksikliğinde olur?

Aft bulaşıcı mı ağız yarası aft hangi vitamin eksikliğinde olur?

Aft bulaşıcı değildir. Aftın olma sebebi genellikle vitamin eksikliği, bağışıklık sisteminin düşmesi, adet dönemi, stres gibi etkenlerdir. Aftı B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminlerinin eksikliği tetikler.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 01:26 - Güncelleme: 16-07-2018 01:26

Stres, gıda alerjisi, adet dönemi, hormonal değişim, bağışık sistemi problemi, vitamin eksikliği, virüs enfeksiyonu gibi aftın bir çok sebebi vardır. Aft yani pamukçuğun olmasının temel sebeplerinden biri vitamin ve demir eksikliğidir. B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminlerinin eksikliği ağızdaki aftı tetikler. Aft aynı zamanda kötü beslenmeye ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına da bir işarettir.

Aft bulaşıcı mı : Aftlar ağız içinde yayınmaz ve bir başkasına bulaşmazlar.

Aft nasıl geçer tedavisi : Aftı iyileştiren bir ilaç yoktur. Sadece acıyı düşeren jeller, gargaralar ve kremler var. Ancak bunlar aftın iyileşme sürecini değiştirmez. Genellikle aflar 7-10 gün içinde geçerler.

Aft doğal tedavisi : Aft için bitkisel çözümler vardır. Doğan kantaron yağı doktorlar tarafından önerilen en etkili yöntemdir. Bunun dışında papatya çayı ve ada çayı ile yapılan gargara da etkilidir. Ancak bunlar aktardan alınmamalı tamamen doğal olmalıdır. Dikkat etmeniz gereken bir nokta da kesinlikle sıcak olmamalı ılık kullanılmalı.

Aftın türleri vardır. Minör aft (Aftöz Lezyonlar) :  Aftın boyutu 3-10 mm arasındadır. En sık görülen aftöz ülser türüdür. Beyaz, grimsi, oldukça ağrılı acılı lezyonlar olarak ortaya çıkarlar. Genellikle 7-10 günn içerisinde iyileşirler.

Majör aftlar (Major Aftöz Lezyonlar) : Minör ülserasyonlarla aynı görünüme sahip, ancak çapı 10 mm'den büyük ve daha ağrılı lezyonlardır. Genellikle iyileşme 1 aydan uzun sürer, iyileşme alanında iz bırakabilirler. Dil, dudaklar, yanaklar ve nadiren de uvula üzerinde ortaya çıkabilirler.

Herpetiform aftlar  : Lezyonların çapı 0.5-3 mm arasında değişir, sayıları 5-100 arasında değişen, küme şeklindedirler. Genellikle ileri yaş hastalarda görülürler ve 1-2 hafta içerisinde iyileşirler. Bu lezyonlar Herpes virüsü enfeksiyonu ile ilişkili değildir.

Aft hangi vitamin eksikliği işareti : Aft yani pamukçuğun olmasının temel sebeplerinden biri vitamin ve demir eksikliğidir. B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminlerinin eksikliği ağızdaki aftı tetikler. Aft aynı zamanda kötü beslenmeye ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına da bir işarettir. Stres ve kaygı, sigara, ile bazı diş macunları da aft yapar. Aftlar aynı zamanda yiyeceklerden de oluşur. Ağızda aft oluşmasından bir iki gün öncesine kadar yediklerinizi gözden geçirerek, size neyin dokunmuş olacağına dair bir ipucu yakalamaya çalışabilirsiniz.

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