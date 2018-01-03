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Afşin İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı

Afşin İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı

Bir komiseri darp ettiği emniyet personeline de ağır hakaretlerde bulunduğu ileri sürülen Kahramanmaraş Afşin İlçe Emniyet Müdürü Mithat Arık açığa alındı.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 20:38 - Güncelleme: 03-01-2018 20:38

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan iki ay önce Afşin İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mithat Arık’ı açığa aldı.31 Ekim 2017 tarihinde Afşin İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Arık’ın, 1 Ocak 2018 tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldiği sırada, buradaki emniyet personellerine ağır hakaretlerde bulunduğu ve bir komiseri de darp ettiği gerekçesiyle açığa alındığı iddia edildi.

Darp edildiği iddia edilen Komiser Ayhan A.’nın hastaneden 1 günlük iş göremez raporu aldığı ve Emniyet Müdürü Arık’tan şikayetçi olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, soruşturmanın selameti ve idari bir tasarruf olarak Afşin Emniyet Müdürü Arık’ı görevden uzaklaştırarak hakkında soruşturma başlattı.

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