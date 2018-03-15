Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından çağrı!

Türkiye sınırına yuvalanan teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 55. gününe girdi.

Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan Mehmetçik, bölgedeki sivillerin tahliye edilmesi için 2 kilometrelik bir koridor oluşturdu.

Teröristlerin baskısından kaçıp bölgeden ayrılanlan YPG'nin hedefi olurken, bölgedeki sivillere yönelik çağrılar da yükselmeye başladı.TRT Kürtçe'nin radyo yayınından Afrin'deki vatandaşlara seslenildi.

KARDEŞİNE SİLAH DOĞRULTMA: Radyo yayınında "Terör örgütüne uyup silahını kardeşine doğrultma.

TÜRK ADALETİNE GÜVEN: Bizden korkma, Türk devletinin adaletine güven. Bize teslim ol. Afrin'de barış ve huzur dolu bir gelecek seni bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel 15 Mart 2018 11:06
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