Afrinliler Afrin'e dönmeye başladı! İşte ilk dönenler...

Afrin kent merkezinin TSK ve ÖSO tarafından tamamen kontrol altına alınmasının ardından Afrin'e dönüşler başladı... Afrin'i terketmeyen siviller ise Mehmetçikleri ve ÖSO askerlerini bağırlarına basıyor... Zılgıtlar ve halaylarla karşılanan TSK ve ÖSO'ya vatandaşlar evlerinde ne varsa ikram ediyor... Afrin'in stratejik öneme sahip Racu belde merkezinde evlerine dönmeye başlayan siviller, teröristlerin yaptığı zulmü anlattı. Evine dönen Suriyelilerden Muhammed Avvad, "Özellikle son dönemlerde, neredeyse nefes alamaz hale gelmiştik. Allah, bize Türk askerini gönderdi ve çok şükür bizi onlardan kurtardılar. Sırf Arap olduğumuz için türlü baskılar gördük. İstediğimiz gibi gidip gelemiyorduk, zorla bizden para alıyordu. Dolaşma hakkımız sanki yoktu, ne yapacağımızı şaşırdık. 'Siz bizden değilsiniz' deyip her şeyimizi aldılar. Adeta diri diri toprağa gömdüler" dedi.