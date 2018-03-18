Afrinliler Afrin'e dönmeye başladı! İşte ilk dönenler...

Afrin kent merkezinin TSK ve ÖSO tarafından tamamen kontrol altına alınmasının ardından Afrin'e dönüşler başladı... Afrin'i terketmeyen siviller ise Mehmetçikleri ve ÖSO askerlerini bağırlarına basıyor... Zılgıtlar ve halaylarla karşılanan TSK ve ÖSO'ya vatandaşlar evlerinde ne varsa ikram ediyor... Afrin'in stratejik öneme sahip Racu belde merkezinde evlerine dönmeye başlayan siviller, teröristlerin yaptığı zulmü anlattı. Evine dönen Suriyelilerden Muhammed Avvad, "Özellikle son dönemlerde, neredeyse nefes alamaz hale gelmiştik. Allah, bize Türk askerini gönderdi ve çok şükür bizi onlardan kurtardılar. Sırf Arap olduğumuz için türlü baskılar gördük. İstediğimiz gibi gidip gelemiyorduk, zorla bizden para alıyordu. Dolaşma hakkımız sanki yoktu, ne yapacağımızı şaşırdık. 'Siz bizden değilsiniz' deyip her şeyimizi aldılar. Adeta diri diri toprağa gömdüler" dedi.
TSK ve ÖSO tarafından kontrolün sağlandığı Afrin kent merkezinde TSK ve ÖSO mensupları patlayıcı ve mayın temizliğini tüm dikkatiyle sürdürürken, Afrinliler de onları kalbine basmaya başladı... Afrin ilçe merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının girmesinin ardından evlerinden çıkan siviller, askerlere destek verdi. Şehir merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kimi vatandaşlar askerlere el sallayarak, kimileri de sevinç gözyaşları ve zılgıtlarla kutladı. İlçe meydanında toplanan siviller, araçlarıyla sevinç turu attı.
Afrin halkı evinde ne varsa çıkarıp ÖSO ve TSK mensuplarına ikram ediyor, sokaklara sofralar kuruluyor... Kent merkezinde güvenliği sağlayan ÖSO mensupları, daha önce Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'de işgal ettiği alanlardan çıkarma konusunda kararlı olduklarını belirtti.
Bu arada, şehir merkezini terk eden teröristlerin bazı binaları ve araçları ateşe verdikleri, ağır hasar oluşturdukları görüldü. İlçede ve kırsalda arama tarama faaliyetine başlayan Mehmetçik ve ÖSO güçleri, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen flama ile fotoğrafları imha etti. Binaları tek tek arayan güvenlik güçleri, teröristlerin sivillerin arasına girme ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.
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