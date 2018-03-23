Afrinli Kürt Amca gözyaşlarıyla isyan etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin merkezini YPG'den kurtarmasından sonra bölgede yardım çalışmaları sürerken kameralara konuşan bir Kürt amca izleyenleri adeta ağlattı.

Kürt Amca, "PKK/YPG kurtulduk. Ne namus ve çocuk bıraktılar. 8 çocuğum vardı hepsi gitti. Kardeşlerimiz Türklerin gözüne kurban olayım." dedi.

Afrin merkezde Kızılay ve Türk askeri bölgede yardım dağıtırken kameraları görünce konuşmaya başlayan amca "Allah'a şükür o köpeklerden kurtulduk. PKK/YPG kurtulduk. Arkadaşlarımız, Türkler, Müslümanlar gelmiş. Onların gözüne kurban olayım." ifadelerini kullandı.

Kürt amca, "Onlar biz de ne namus bıraktılar ne çocuk. Hepsi gitti. 8 çocuğum vardı. Hiçbiri kalmadı." dedi. ve gözyaşlarına boğulup sustu.