Afrin'in korkusuz hemşiresi o anları anlattı

UMKE görevlisi Yelda Özçelebi, 2 evladını tek başına büyüten, mesleğini büyük bir aşkla yapan, vatan ve bayrak sevdalısı bir sağlık personeli. "Beni Afrin'e, Suriye'ye, Irak'a gönderin, cepheden geride çalışamam" diyecek kadar da korkusuz. Öyle ki Afrin'in ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için mermilerin önüne atlayıp, şehidi kaptığı gibi cephe gerisine çıkarmış. Ancak tüm çabalarına rağmen kurtaramamış. Mehmetçiğin hemşiresi, ablası, dert ortağı, kardeşi, annesi olmuş. Özçelebi, Zeytin Dalı Harekatı'nın arka planını Sabah gazetesine anlattı.

16 yıllık hemşire, son 6 yıldır da UMKE görevlisi. Gönüllü olarak sınır bölgeleri, afet noktalarında görev alıyor. Fırat Kalkanı kapsamında Cerablus, El Bab, Nijer, Somali, Cizrehendek operasyonlarında son olarak da Afrin'de gönüllü olarak görev almış.

'ÖLMEDEN GERİ DÖNMEM'

"Ülkemi çok seviyorum, insanlarımıza aşığım" diyen Özçelebi, "Önce vatan... Kulakları sağır eden top sesleri, bedeninizi teğet geçen mermiler. Karşınızda düşman hattı ve onlara canıyla siper olan Türk askeri. Bizim işimiz onları, onlarınki de devleti yaşatmak. Her sabah göreve şahadet getirerek başlıyorum. Burada ölmediğim sürece de geri dönmeyeceğim" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tıp Bayramı'nda kendisine selam yolladığını hatırlatan Yelda Hemşire sözlerini, "Beni onurlandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim, azmim arttı. Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye tamamladı.

'ABLA KOMUTANIMIZI KURTAR'

Afrin'in ilk şehidini cepheden alışını da anlatan Özçelebi, "Çatışma olduğunu söylediler. Bölgeye gittik, yaralı askerlere ilk müdahaleyi yaptım. En son Musa Özalkan geldi. Ağır yaralıydı. 'Seni annene kavuşturacağım' diyerek gözyaşları içinde ona bir saat 10 dakika kalp masajı yaptım. Askerleri 'Abla ne olur komutanımızı kurtar' diyordu. Ama kurtaramadım" diye konuştu.