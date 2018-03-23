Afrin'in güvenliğini onlar sağlayacak! Bin polis eğitilecek

Fırat Kalkanı bölgesinde yerel polis teşkilatı kuran ve yerel halkı eğiterek polis olarak göreve başlatan Türkiye, aynı şeyi Afrin'de de yapmak için harekete geçti. Zeytin Dalı ile huzura kavuşan bölgede halk evlerine kafileler halinde dönerken, güvenliği ise yakında tamamen Afrinli polisler sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yapılan Afrin Kurtuluş Kongresi’nde belirlenen 30 kişilik yerel mecliste yer alan ve Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği’nin de başkanlığını yürüten Abdülaziz Temo, ilk etapta Afrinli bin kişinin Türkiye tarafından eğitileceğini ve bu polislerin bölgede görevlendirileceğini açıkladı.