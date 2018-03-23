Afrin'in güvenliğini onlar sağlayacak! Bin polis eğitilecek

Afrin merkezinde güvenliği yakında yerli polisler sağlayacak. Gaziantep’teki Afrin kongresinde belirlenen 30 kişilik yerel mecliste yer alan Abdülaziz Temo, Türkiye’nin ilk etapta bin kişiyi polis olarak eğiteceğini açıkladı.

Afrin'in güvenliğini onlar sağlayacak! Bin polis eğitilecek

Fırat Kalkanı bölgesinde yerel polis teşkilatı kuran ve yerel halkı eğiterek polis olarak göreve başlatan Türkiye, aynı şeyi Afrin'de de yapmak için harekete geçti. Zeytin Dalı ile huzura kavuşan bölgede halk evlerine kafileler halinde dönerken, güvenliği ise yakında tamamen Afrinli polisler sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yapılan Afrin Kurtuluş Kongresi’nde belirlenen 30 kişilik yerel mecliste yer alan ve Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği’nin de başkanlığını yürüten Abdülaziz Temo, ilk etapta Afrinli bin kişinin Türkiye tarafından eğitileceğini ve bu polislerin bölgede görevlendirileceğini açıkladı.

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Afrin'in güvenliğini onlar sağlayacak! Bin polis eğitilecek

Abdülaziz Temo, “Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlanmasından sonra aşayişi gençler sağlayacak. Türkiye, 3-6 aylık bir sürede bin Afrinli'ye asayiş, güvenlik, emniyet eğitimi verecek. Eğitim tamamlandıktan sonra Afrin merkezi ve 300 üzerindeki köyü gerçek sahipleri koruyacak. Bu sürede boşluk oluşmaması için güvenliği Türk askeri sağlayacak. Türk askeri bizim kardeşlerimiz” dedi.

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Afrin'in güvenliğini onlar sağlayacak! Bin polis eğitilecek

Terör örgütünün baskıları nedeniyle bölgeyi terk edenlerin yeniden evlerine döneceğini bildiren Temo, düzenli hayata geçecek Afrin’in dünyaya örnek olacağını kaydederek şunları söyledi: Münbiç’in, Tel Rıfat’ın, Rasulayn’ın, Kamışlı’nın ve Rakka’nın da terör örgütünden temizlenmesini istiyoruz. Bunu yapacak tek güç Türkiye ve tek ümidimiz Türkiye’dir. Türk askeri sivilleri hedef almıyor. Türk askerinin tek hedefi terör örgütü PKK ve DEAŞ’tır. PKK’nın DEAŞ’tan farkı yoktur.”

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Afrin'in güvenliğini onlar sağlayacak! Bin polis eğitilecek

Türkiye daha önce Fırat Kalkanı bölgesinde yerel halkı eğitimden geçirerek polis teşkilatı oluşturmuştu. Cerablus Polis Merkezi'nin açılışı Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vali Dr. Mehmet Tekinarslan, Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Cerablus Şehir Meclisi yöneticileri ve Özgür Suriye Ordusu komutan ve askerlerinin katılımıyla yapılmıştı.

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