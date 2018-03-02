'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum' demiş

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi.

'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum' demiş

Afrin bölgesinde Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi.

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'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum' demiş

Afrin bölgesinde Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi.

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'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum' demiş

Sağlık ekipleri de şehit evinde hazır bekletildi. Şehadet haberini duyan vatandaşlar ve yakınları da Açıkkol ailesinin evine akın etti. Jandarma ekipleri tarafından şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

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'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum' demiş

Bekar olan şehit Açıkkol'un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin'e gittiği belirtildi.

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