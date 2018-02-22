Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!

"RABBİM AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN": Özel harekat polislerinin fedakarlık ve kahramanlıkları karşısında duygulandığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Çok şey planladım söylemek için fakat sizin bu fedakarlık ve kahramanlığınız karşısında içinde bulunduğum yoğun duygu nedeniyle pek çoğunu sarf edemiyorum. Ama bilin ki bizlerin gönlü sizlerle, bu milletin gönlü sizlerledir. Vatanın bekası için bizden sonrakilere daha güzel bir Türkiye bırakmak için daha güzel, daha güçlü bir devlet bırakabilmek için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyordu siz öncüler oldunuz. Burada ben dahil bütün arkadaşlarınız sizin yerinizde olmayı çok arzu ederdik bunu bilesiniz."