Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!

PÖH timlerinin görevlerinizi yapmış olarak sağlıcakla ve muzaffer bir şekilde dönmesi temennisini dile getiren Yıldırım, "Biz de sizlere dualar edeceğiz inşallah. Her halükarda kazanıyoruz. Şehit de olsak kazanıyoruz, gazi kalsak da kazanıyoruz, cephedeki kahramanlarımıza dua etsek de kazanıyoruz. Yeter ki her şeyi Allah rızası için yapalım, yeter ki her şeyi bu vatan, milletin bekası için yapalım, yeter ki her şeyi gönlümüzden gelerek vatan sevgisi ile yapalım. Rabbim sizleri muhafaza etsin inşallah" diye konuştu.