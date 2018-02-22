Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!

MUŞ Valisi Aziz Yıldırım, TSK'nin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bütün özel harekat polislerinin gönüllü olması üzerine kura çekildiğini bildirdi

Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!

Muş'ta görevli polis özel harekat (PÖH) timleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde dualar edildi, kurbanlar kesildi.

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Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!

"HEPSİ GÖNÜLLÜ OLDU": Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, özel harekat polislerinin fedakarlıklarına dikkati çekti. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile bir süre önce yaptığı görüşmeye değinen Yıldırım, aralarında geçen konuşmayı "Emniyet Müdürümüze sordum, 'Bizim özel harekatçılarımızdan da Afrin'e giden var mı?' diye. 'Var' dedi. 'Nasıl belirledik?' dedim, 'Gönüllülük esasına göre' dedi. 'Peki gönüllü yeterince çıktı mı?' dedim, 'Hepsi gönüllüydü kura çektik aralarında' dedi" sözleri ile aktardı.

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Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!

"RABBİM AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN": Özel harekat polislerinin fedakarlık ve kahramanlıkları karşısında duygulandığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Çok şey planladım söylemek için fakat sizin bu fedakarlık ve kahramanlığınız karşısında içinde bulunduğum yoğun duygu nedeniyle pek çoğunu sarf edemiyorum. Ama bilin ki bizlerin gönlü sizlerle, bu milletin gönlü sizlerledir. Vatanın bekası için bizden sonrakilere daha güzel bir Türkiye bırakmak için daha güzel, daha güçlü bir devlet bırakabilmek için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyordu siz öncüler oldunuz. Burada ben dahil bütün arkadaşlarınız sizin yerinizde olmayı çok arzu ederdik bunu bilesiniz."

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Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!

PÖH timlerinin görevlerinizi yapmış olarak sağlıcakla ve muzaffer bir şekilde dönmesi temennisini dile getiren Yıldırım, "Biz de sizlere dualar edeceğiz inşallah. Her halükarda kazanıyoruz. Şehit de olsak kazanıyoruz, gazi kalsak da kazanıyoruz, cephedeki kahramanlarımıza dua etsek de kazanıyoruz. Yeter ki her şeyi Allah rızası için yapalım, yeter ki her şeyi bu vatan, milletin bekası için yapalım, yeter ki her şeyi gönlümüzden gelerek vatan sevgisi ile yapalım. Rabbim sizleri muhafaza etsin inşallah" diye konuştu.

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