Afrin'e giren Esed güçlerinden ilk görüntüler

Suriye'de rejimle birlikte hareket eden İran'ın kontrolündeki bir grup Şii milis güç, terörist başı Öcalan'ın posterine selam vererek Afrin'e girdi. Kirli ittifak fotoğraf karelerine yansıdı.

Afrin'e giren Esed güçlerinden ilk görüntüler

Eli kanlı Esad rejimiyle birlikte hareket eden bir grup Şii milis güç, terörist başı Öcalan'ın posterine selam vererek Afrin'e girdi. Kirli ittifak fotoğraf karelerine yansıdı.

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Afrin'e giren Esed güçlerinden ilk görüntüler

Afrin'e girmek için yola çıkan Esad rejimine bağlı güçler konvoy halinde Afrin'e girerken yolda gördükleri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterine selam vererek ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü PYD/ PKK ve Esad rejimi arasında yapılan kirli ittifakta ortaya çıkmış oldu.

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Afrin'e giren Esed güçlerinden ilk görüntüler

Afrin'e giren Esad rejimine bağlı güçler terör örgütü PYD/ PKK tarafından sıcak bir biçimde karşılandı. Kirli ittifakın ortaya çıktığı o anlar fotoğraf karesine yansıdı.

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Afrin'e giren Esed güçlerinden ilk görüntüler

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