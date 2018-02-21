Afrin'e giren Esed güçlerinden ilk görüntüler

Eli kanlı Esad rejimiyle birlikte hareket eden bir grup Şii milis güç, terörist başı Öcalan'ın posterine selam vererek Afrin'e girdi. Kirli ittifak fotoğraf karelerine yansıdı.

Afrin'e girmek için yola çıkan Esad rejimine bağlı güçler konvoy halinde Afrin'e girerken yolda gördükleri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterine selam vererek ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü PYD/ PKK ve Esad rejimi arasında yapılan kirli ittifakta ortaya çıkmış oldu.



