Afrin'e giden askere duygulandıran sürpriz!

Siirt'ten 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen araç ve personelden oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçti. Konvoyda bulunan evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Serdal Yöndem'in Nurdağı'nda oturan ailesi ise oğullarına sürpriz yaptı. İlçenin kırsal Durmuşlar Mahallesi'nde oturan babası İlyas, annesi Ümmügülsüm ve eşi Havva Yöndem ile akrabaları, otoyoldan sabaha karşı geçen konvoyu durdurup Serdal Yöndem'i Türk bayraklarıyla karşıladı. Serdal Yöndem, karşısında 4 aydır görmediği ailesini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle hasret giren Yöndem'e sarılan ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşı dökerek sarıldığı eşine "Kurban olurum sana" diyen Havva Yöndem ise fenalık geçirdi.

'BOL BOL DUA EDİN': Ailesinin sürpriziyle duygulanan Serdal Yöndem, "Bol bol dua edin. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Uzman Çavuş Yöndem'in babası İlyas Yöndem ise 4'ü erkek 5 çocuğunun olduğunu belirterek, "Dört oğlum daha var, biri şu an Hakkari Yüksekova'da, diğeri Siirt'ten Afrin'e gidiyor. Ben de kendileri ile hazırım. Devletime hizmet vermek, vatanım için ölmek gerekirse ölmeye de hazırız. Allah hepsini esirgesin" dedi.

