Afrin'e böyle uğurlandılar! Düğüne gidiyoruz...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yeni askeri birlikler de sınırı geçti. Hatay Kırıkhan Yalankoz mevkiindeki sınır karakolundan Afrin'e giden komando birliği komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından uğurladı. Operasyona bölgesine giden bir askerin, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.