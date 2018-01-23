Afrin'e böyle uğurlandılar! Düğüne gidiyoruz...

Afrin'e böyle uğurlandılar! Düğüne gidiyoruz...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yeni askeri birlikler de sınırı geçti. Hatay Kırıkhan Yalankoz mevkiindeki sınır karakolundan Afrin'e giden komando birliği komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından uğurladı. Operasyona bölgesine giden bir askerin, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

112
Afrin'e böyle uğurlandılar! Düğüne gidiyoruz...

Afrin'de çatışma bölgesine giden askerler askeri araçlara binerken, yoldan geçen araçların sürücüleri korna çaldı. Bazı vatandaşlar bayrak açarken bazıları da alkışlarla askerleri uğurladı. Operasyon bölgesine giden bir asker, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi çevrede bulunanları duygulandırdı. Helallik alan askerler, birbirlerine ve komutanlarına sarıldı. Askerlerin araçlara binmesinden sonra, araçlar Afrin'e doğru hareket etti.

212
Afrin'e böyle uğurlandılar! Düğüne gidiyoruz...

312
Afrin'e böyle uğurlandılar! Düğüne gidiyoruz...

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat