Afrin'e askeri sevkıyat sürüyor! Tanklar ve askerler...

GAZİANTEP 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan Afrin'e yaklaşık 10 araçlı askeri sevkıyat yapıldı.
Aralarında tank ve askeri personelin de bulunduğu askeri konvoyun Afrin'deki çatışma bölgesine gönderileceği öğrenildi.
Gündüz saatlerinde de Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan yola çıkan mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcıların sınır bölgesine gittikleri görülmüştü.
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