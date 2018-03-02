  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı harekâtının başlangıcından bu yana 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'de kahramanca mücadele eden askerlerimizin çamurlu botları hafızalara kazındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-03-2018 18:28 - Güncelleme: 02-03-2018 18:28

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesi kurtarıldı. 

Meskun mahal operasyonlarına başlayan Mehmetçik, adeta destan yazıyor. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatın da katıldığı operasyonlardan dikkat çeken görüntüler geliyor. Son gelen fotoğraf ise adeta hafızalara kazındı. TGRT Haber'de yer alan görüntülerde operasyondan dönen askerlerin çamurlu botları Mehmetçiğin zor şartlarda verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi.

Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin'den unutulmayacak fotoğraf haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Mmm 02 Mart 2018 18:41 Bu fotoğrafı ak kafalılar alıp saraya götürsünler

    CEVAP YAZ 6 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro