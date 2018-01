Afrin'den taze görüntüler PKK karargahı böyle imha edildi

TSK'nın Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 6. gün de teröristlere darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Harekat kapsamında YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı bina da ele geçirildi. Binaya gören ÖSO güçleri terör örgütü paçavraları ve teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini yakarak imha etti. O anlar kameralar tarafından an be an kaydedildi... Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada. İşte o anın görüntüleri...