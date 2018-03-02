Afrin'den son dakika! Şehitlerimizin isimleri

TSK'nın yürüttüğü Afrin harekatından acı haberler art arda geldi. Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 8 askerimiz hayatını kaybederken 13 askerimizde yaralandı. Bu arada çatışma sonrası savaş uçakları ve obüsler bölgeyi top atışına tuttu.
JANDARMA ASTSUBAY UĞUR PALANCI: TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın (28) şehadet haberi, İzmir’in Gaziemir ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin acılı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Oğullarının şehit olduğu haberini alan emekli polis memuru baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı büyük üzüntü yaşadı. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi. Mardin’in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı’nın üç erkek kardeşin ortancısı ve bekar olduğu öğrenildi.
JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ARİF DEMİREL: AFRİN kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Şehit Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.
Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.
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