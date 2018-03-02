Afrin'den son dakika! Şehitlerimizin isimleri

TSK'nın yürüttüğü Afrin harekatından acı haberler art arda geldi. Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 8 askerimiz hayatını kaybederken 13 askerimizde yaralandı. Bu arada çatışma sonrası savaş uçakları ve obüsler bölgeyi top atışına tuttu.

JANDARMA ASTSUBAY UĞUR PALANCI: TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın (28) şehadet haberi, İzmir’in Gaziemir ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin acılı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Oğullarının şehit olduğu haberini alan emekli polis memuru baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı büyük üzüntü yaşadı. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi. Mardin’in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı’nın üç erkek kardeşin ortancısı ve bekar olduğu öğrenildi.