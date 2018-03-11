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Afrin'den sıcak haberler! TSK açıkladı...

Afrin'den sıcak haberler! TSK açıkladı...

Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalğ Harekatı kapsamında öldürülen terörist sayısı 3 bin 291'e yükseldi... İşte Afrin operasyonundan son haberler....

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 09:54 - Güncelleme: 11-03-2018 10:03

AFRİN'deki PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi... Genelkurmay Başkanlığı öldürülen terörist sayısının 3 bin 291'e yükseldiğini duyurdu.

AFRİN GÖRÜNDÜ: TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi dün de devam etti. Dün akşam saatlerine kadar ele geçirilen yer sayısı 171 oldu.

TERÖR LİDERLERİ KAÇIYOR: Terör örgütünün ilçedeki sözde savunma ve içişleri bakanlığını yapan iki ismin ise yüklü miktarda paralarla örgütten kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

SEYYAR KÖPRÜLER: Terör örgütünün Afrin çevresine 2’şer metre genişlik ve derinlikte kazdığı hendekler ile yüksekliği yaklaşık 3 metreyi bulan toprak setleri ortadan kaldırmak, birliklerin ve zırhlı araçların geçişine imkân sağlamak amacıyla bölgeye aralarında uzaktan kumandalılar da olan zırhlı iş makineleri ile seyyar köprüler sevk edildi. Sınır hattına daha önce sevkıyatı yapılmış olan tank ve diğer zırhlı araçların Afrin bölgesine girişi de devam etti.

YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

Türkiye ABD toplantısına damga vuran Afrin resti

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Mart 2018 11:57 Şu PKK'lılar da hiç akılda yok tarihi örnek alıp hendek açıp duruyorlarda ee teknolojinin geldiği noktayı düşünmüyorlar mı yada ellerinden sadece bu kadarimi geliyo öyle ise etin ne budun ne sen koskoca TC ye hangi akla uyarak kafa tutuyor dimi

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