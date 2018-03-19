Afrin'den kaçmadan önce YPG'nin Kandil'e geçtiği son mesaj

Afrin zaferi kamuoyuna geniş yankı buldu. Tek bir sivilin burnu kanamadan kent merkezi ele geçirildi. Teröristler sivillerin arasına karışıp kaçtı. Peki bu süreçte neler yaşandı? Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bozguna uğrayan YPG'nin Kandil'e geçtiği son mesajı köşesine taşıdı. Selvi ayrıca bundan sonra Afrin'de yapılacakları sıraladı. da İşte o yazısının ilgili bölümü:

1-Afrin kırsalının temizlenmesi.

2-Afrin şehir merkezinde kontrolün sağlanması

3-Yerel unsurlardan oluşacak, “Kent Konseyi”nin kurulması.

Bir süre Afrin şehir merkezinin terörden arındırılması çalışmaları sürecek. Ancak şehir savaşları yaşanıp, Afrin’in Halep ve Doğu Guta gibi yakılıp yıkılmadan ele geçirilmesi bu açıdan büyük bir imkan sunuyor. Kısa sürede güvenlik sağlanıp, belediye hizmetleri verilmeye başlanacak.

4-Afrin’in Menbiç ve İdlib ile birleştirilmesine sıra geliyor. Böylece terör örgütü Fırat’ın batısından temizlenmiş olacak.

Böylece PKK’nın Amanoslar’dan sızıp ya da Akdeniz üzerinden turistik bölgelerimize geçip, terör eylemi yapmasının önüne geçilmiş oldu.

“TELEF OLURUZ” MESAJI: Son bir nokta. Peki Afrin şehir merkezinin bu denli kolay ele geçirilmesi bekleniyor muydu? Meskun mahal savaşları olacak, terör örgütü asıl direnişi orada gösterip, Türkiye’yi oyalayacak ve asıl büyük zayiatı orada verdirmek istiyor deniliyordu. Ne oldu? Kırsal’da büyük kayıplar veren PKK-YPG şehir savaşını göze alamadı. Afrin’den, Kandil’e geçen en son mesajda, “Telef oluruz” deniliyor. PKK, Sur’da, Cizre’de, Silopi’de şehir savaşı yaptı ne oldu? Afrin’de de büyük bir hezimete uğrayacağını gördü. 4 gün önceden gecenin karanlığına karışıp Afrin’den kaçtılar.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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