Afrin'den kaçanlar zeytinliklere sığındı...

TSK ve ÖSO tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinden kaçanlar Azez bölgesine doğru kaçarken, gidecek yeri olmayanlar bölgedeki zeytinliklerde konaklamaya başladı... İhtiyaçlarını da ÖSO karşılıyor...

ZEYTİN Dalı Harekâtı'nın sürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesi ve çevresinde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle güvenli noktalara kaçışı devam ediyor. Siviller, tek isteklerinin terör örgütlerinden temizlenmiş Afrin'e dönmek olduğunu belirtti. Kamyon, kamyonet ve araçları ile yollara düşen Suriyeliler, Azez çevresindeki köylere yerleşmeye başladı. Tanıdığı olmayanlar ise Azez bölgesinde güvenli gördükleri zeytin tarlalarında beklemeye başladı. Zeytinliklerde bekleyişini sürdüren Afrinli sivillerin ihtiyaçları ise bölgede bulunan ÖSO güçleri tarafından karşılanıyor. Twitter

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin kırsalındaki köyler ve stratejik noktalar, terör örgütlerinden temizlendi. İlerleyişine devam eden TSK ve ÖSO güçleri, Afrin merkezi gören tepelere ulaştı. Twitter

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Bu gelişme sonrası teröristlerin baskısı ve çatışma tedirginliği yaşayan siviller, Afrin merkezi ile çevresindeki köylerden kaçmaya başladı. Çoğunluğu yanına birkaç parça eşya alabilen siviller, kamyon ve kamyonetleriyle toplu halde bulundukları yerleri terk ederek güvenli gördükleri Azez kentine yöneldi. Twitter

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