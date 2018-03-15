Afrin'den 'Amerika bizi sattı' mesajı

Afrin'de YPG hedeflerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı, başarıyla sürerken, terör örgütü PKK cephesinde hüsran yaşanıyor. ABD'nin büyük silah yardımına rağmen Afrin'de tek başına bırakıldıklarını düşünen YPG, tepkisini Kandil'e ilettiği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Afrin'deki son durumu aktardı.

BARZANİ'Yİ DE ORTADA BIRAKMADILAR MI?

"Kandil’le Afrin arasında sürekli bir iletişim var. Afrin her sabah ve akşam operasyonla ilgili olarak Kandil’e tekmil veriyor. Ama TSK’nın açıkladığı öldürülen terörist sayısı, ele geçirilen köylerle ilgili açıklamaların dahi mürekkebi kurumadan Kandil, Afrin’i arayıp bu bilginin doğru olup olmadığını soruyor. En çok da aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını tartışıyorlarmış. Tabii Afrin’dekilerin etkisiz hale getirilen terörist sayısını gizlemeye çalıştıkları anlaşılıyor. Afrin’den, ”Amerika bizi sattı”, ”Amerika bastırsa Rusya hava sahasını açmazdı” şeklindeki tepkilerin Kandil’i rahatsız ettiği gözleniyor. Bu diyaloglar Afrin’de yaşanan moral bozukluğunu yansıtması açısından önemli. Belli ki sırtlarını dayadıkları ABD’nin Kürtleri bir kez daha sattığının farkına varmışlar. Peki Molla Mustafa Barzani’den bu yana tarih hep Amerika’nın Kürtleri kullanıp, sonra ortada bıraktığının örnekleriyle dolu değil mi? En son Irak Bölgesel Yönetimi’nin referandum kararında Barzani’yi ortada bırakmadılar mı?

Kandil, Afrin’i ileri karakol olarak görüyor. Afrin’de başarılı olan TSK’nın bir gün Kandil’e gireceğinden endişe ediyorlar. O nedenle, Afrin’deki PKK-YPG yöneticileriyle konuşmalarında, “Afrin namustur, terk edilmeyecek” diye talimat veriyorlar. “Kandil neyse Afrin odur” diye bastırıyorlar. Kandil’den konuşmak kolay. Afrin’li teröristlerden ziyade Kandil’den gönderilen sözde saha komutanlarının kaçmaya çalıştığı gözleniyor. Türkiye, bu aşamadan sonra Afrin’in etrafındaki kuşatmayı daraltacak ve güçlendirecek. Ama hazırlıklar, şehir savaşı olacak şekilde yürütülüyor. Amaç şehir savaşları yaşanmadan Afrin’in teslim edilmesi. O yönde de sinyaller var.

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