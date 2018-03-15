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Afrin'den acı haberler var! El yapımı mayın patladı...

Afrin'den acı haberler var! El yapımı mayın patladı...

Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken acı bir haber daha geldi... El Yapımı mayının patlaması sonucu bir askerimiz şehit düştü...

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 17:24 - Güncelleme: 15-03-2018 17:27

Afrin Operasyonu 55. gününde tüm hızıyla devam ederken son dakika üzücü bir haber geldi. Teröristlerin döşediği el yapımı mayının patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu...

Afrin kuşatmasında çember iyice daraltılırken, TSK ve ÖSO bugün 15 köy ile bir kritik tepeyi teröristlerden temizlemişti...

Ayrıntılar geliyor...

Afrin'de son durum ne? Çember daralıyor...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Afrin'de yüzde 70 tamam...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • 53 lü 15 Mart 2018 17:40 ABD de pkk pyd ile ilişkisini açıklasın ki bir misafir yorumcu rahatlasın

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