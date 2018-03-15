Afrin'den acı haberler var! El yapımı mayın patladı...

Afrin Operasyonu 55. gününde tüm hızıyla devam ederken son dakika üzücü bir haber geldi. Teröristlerin döşediği el yapımı mayının patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu...

Afrin kuşatmasında çember iyice daraltılırken, TSK ve ÖSO bugün 15 köy ile bir kritik tepeyi teröristlerden temizlemişti...

Ayrıntılar geliyor...

Afrin'de son durum ne? Çember daralıyor...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Afrin'de yüzde 70 tamam...