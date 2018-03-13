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Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Operasyonunda bir askerin şehit olduğu açıklandı. TSK'nın açıklamasına göre Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonda bir asker şehit düştü.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 21:59 - Güncelleme: 13-03-2018 21:59

Afrin'de son durum... TSK'dan gelen habere göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 askerin şehit olduğu duyuruldu.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında bir askerin şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Mart 2018 22:05 Allah rahmet eylesin. Ailesine Allah sabır versin.

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