Afrin'deki Türk askeriyle ilgili dikkat çeken yazı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Mart ayında düzenlenen operasyon sonucunda Afrin kent merkezini ele geçirmişti. "Türkiye, Afrin'de barışı korumakta zorlanıyor" başlıklı makalede şu ifadeler var:

"Türkiye Afrin'i teröristlerden kurtardığını savunuyor ve okullar, hastaneler açmakla övünüyor. Ama halk tam olarak minnettarlık duymuyor. Bir Kürt tüccar, İslamcı militanlara atfen 'Türk askerleri iyi davranıyorlar. Ama sakallı olanlar büyük sorun. Çok fazla çaldılar' dedi."

TÜRKLER BU CANAVARLARI EVLERİNE GÖNDERMELİ

Afrin'de yağmalamaların arttığı ve halkın 'İslamcı bir yönetimle' idare edildiğini belirten Economist, makaleyi şöyle noktalanıyor:

"Ama Türkiye çiğneyebileceğinden fazlasını ısırmış olabilir. Afrin'de güvenlik giderek kötüleşiyor. Haziran ayındaki çifte bombalı saldırıda dokuz kişi öldü. İç çatışma ve yağmalama haberleri gelmeye devam ediyor. Bir Afrinli, halkın YPG yönetiminden rahatsızlık duyduklarını ama yeni gelen isyancıların ise daha kötü olduğunu söyledi. Afrinli, 'Türkler bu canavarları evlerine göndermeli' dedi."