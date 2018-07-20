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Afrin'deki Türk askeriyle ilgili dikkat çeken yazı

Afrin'deki Türk askeriyle ilgili dikkat çeken yazı

İngiltere'nin önde gelen haftalık ekonomi dergilerinden Economist, Afrin halkının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı askerlerinden memnun olduğunu ancak ordunun desteklediği 'Türkmen ve Arap militanlardan' işe şikâyet ettiklerini yazıyor.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 10:26 - Güncelleme: 20-07-2018 10:26

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Mart ayında düzenlenen operasyon sonucunda Afrin kent merkezini ele geçirmişti. "Türkiye, Afrin'de barışı korumakta zorlanıyor" başlıklı makalede şu ifadeler var:

"Türkiye Afrin'i teröristlerden kurtardığını savunuyor ve okullar, hastaneler açmakla övünüyor. Ama halk tam olarak minnettarlık duymuyor. Bir Kürt tüccar, İslamcı militanlara atfen 'Türk askerleri iyi davranıyorlar. Ama sakallı olanlar büyük sorun. Çok fazla çaldılar' dedi."

TÜRKLER BU CANAVARLARI EVLERİNE GÖNDERMELİ
Afrin'de yağmalamaların arttığı ve halkın 'İslamcı bir yönetimle' idare edildiğini belirten Economist, makaleyi şöyle noktalanıyor:

"Ama Türkiye çiğneyebileceğinden fazlasını ısırmış olabilir. Afrin'de güvenlik giderek kötüleşiyor. Haziran ayındaki çifte bombalı saldırıda dokuz kişi öldü. İç çatışma ve yağmalama haberleri gelmeye devam ediyor. Bir Afrinli, halkın YPG yönetiminden rahatsızlık duyduklarını ama yeni gelen isyancıların ise daha kötü olduğunu söyledi. Afrinli, 'Türkler bu canavarları evlerine göndermeli' dedi."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 10:49 işine bak İngiliz köpeği, sizin asimile ettiğiniz sömürdüğünüz yerleri dünya biliyor.

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