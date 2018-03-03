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Afrin'deki tüneller neden 90 cm! Emekli general yanıtını verdi

Afrin'deki tüneller neden 90 cm! Emekli general yanıtını verdi

Emekli Tümgeneral Naim Babüroğlu Habertürk TV yayınında Raco operasyonunu değerlendirdi. Babüroğlu, terör örgütünün sıklıkla kullandığı tünellerle ilgili çok önemli bilgiler verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 12:51 - Güncelleme: 03-03-2018 12:51

Emekli Tümgeneral Naim Babüroğlu, Afrin'de inşa edilen tünel duvarlarının kalınlığıyla ilgili "Neden 80 santimetre değil de 90 santimetre biliyor musunuz? Bu tünelleri yapan kişiler TSK'nın silahlarının etkisini düşünerek bu duvarın 90 santimetre kalınlığında olmasına karar verdiler." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'ndaki ilerleyişi sürüyor. Harekatın 43. gününde Raco'da kontrol sağlandı, tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine geçildi. Raco beldesi Afrin Harekatı'nda kritik öneme sahip. Afrin kent merkezine giden yol üzerinde bulunan belde 2012'den bu yana terör örgütü PYD/ PKK'nın elinde bulunuyor. TSK ve ÖSO güçleri, Cinderes'i de temizledikten sonra 2 koldan Afrin'e ilerleyecek. Emekli Tümgeneral Naim Babüroğlu, Raco operasyonunu değerlendirdi. Habertürk TV'ye konuşan Babüroğlu önemli açıklamalarda bulundu, teröristlerin sıklıkla kullandığı tünellere dikkat çekti.

"TSK'YI SINIRLAYAN 2 ŞEY VAR"
Babüroğlu, "Raco küçük bir belde durumunda. Önce sivillerin tahliyesi vardı. Siviller tahliye edilince operasyon kolaylaştı. Sivillere zarar vermemek ilkesi esas alınıyor. Cinderes'e de böyle bir operasyon söz konusu. Cinderes de alındıktan sonra TSK ve ÖSO 2 koldan Afrin kent merkezine ilerleyecektir. TSK'yı sınırlayan 2 şey var; sivillere zarar vermemek ve mümkün oldukça az zayiat vermek." dedi.

"TÜNEL DUVARLARININ KALINLIĞI NEDEN 80 DEĞİL DE 90 SANTİMETRE BİLİYOR MUSUNUZ?
Suriye ve Irak'taki evlerin teröristler için avantaj olduğunu dile getiren Babüroğlu, "Suriye ve Irak gibi coğrafyada evlerin yapım şekli geniş avlulu ve kalın duvarlardan oluşur. Son katı beton olan ve çatısı olmayan evlerden oluşur. Bu ev modelleri teröristlere avantaj sağlar. Çukur kazmak, saklanmak açısından uygun evler. Sokaklar dar ve evler çok yakın, tünellerle bağlantı kurmak çok kolay. Muhtemelen tünellerle bağlantı kurmuşlardır. Terör örgütü 2012 yılından beri Raco'yu elinde bulunduruyor. 5 yıldır tüm hazırlıkları yaptılar. Bazı devletlerin desteği ile direnç noktaları oluşturdular. Tüneller yapıldı. Bu tünellerde silahların koyulacağı yerlere kadar bellidir. Bu tarz tüneller kurumsal ordulara sahip ülkelerin eğitimli askerleri tarafından yapılabilir. Tünel duvarlarının 90 santimetreden oluştuğu söyleniyor. Neden 80 santimetre değil de 90 santimetre biliyor musunuz? Bu tünelleri yapan kişiler TSK'nın silahlarının etkisini düşünerek bu duvarın 90 santimetre kalınlığında olmasına karar verdiler." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • HASAN 03 Mart 2018 14:55 TSK NIN ELİNDE BETON DELİCİ BOMA VAR Boy: 2600 mm En Büyük Çap: 457.2 mm Ağırlık: 870 kg Patlayıcı Tipi Ön Delici : PBX-110 Ana Delici : PBX-109 Tapa Ön Delici : ONUR-1 MOD 4 Ana Delici: FMU-152 A/B

    CEVAP YAZ 1 4

  • Misafir 03 Mart 2018 15:10 dostum öyle düşünüyorsun da o bomba özel her yere top tank bombası gibi harala gürele atamazsın. Her bombanın maliyeti farklı. bir iki tane terörist için beton delici bomba atsan ekonomiyi etkiler.

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