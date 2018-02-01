  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin'deki teröristler milli silahlarla vuruluyor! Hepsi de...

Afrin'deki teröristler milli silahlarla vuruluyor! Hepsi de...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kullanılan yerli ve milli silah ve mühimmatlar teröristlerin iflahını kesiyor... İşte o silah ve mühimmatlar...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-02-2018 13:28 - Güncelleme: 01-02-2018 13:28

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı harekatında kullandığı yerli silahlarla teröristlere nefes aldırmıyor. Harekat kapsamında bölgede, üzerinde modern radar karıştırıcı sistemlerinin bulunduğu mobil elektronik harp sistemi KORAL ve havan tespit radarı Serhat bulunuyor.

Hedefler savaş uçaklarının yanı sıra ATAK helikopterleriyle de vuruluyor. Her bir ATAK, 76 adet 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet 20 mm top muhteva ediyor. 24 bin fite çıkabilen ve 24 saat havada kalabilen silahlı ve silahsın insansız hava araçları Bayraktar’lar da aralıksız görev yürütüyor.

Askerlerimizin milli piyade tüfeğini kullandığı harekatta karadan da çok namlulu roketatar silah sistemi ve Fırtına obüsleri terör mevzilerini durmaksızın dövüyor.

YER ALTINDAKİ HEDEFLERİ VURUYOR

Harekatta kullanılan mühimmat da yerli ve milli. Bunlar; 2.1 metre derinlikteki hedefleri de vurabilen nüfuz edici bomba NEB, 8 kilometre menzilli lazer güdümlü füze Cirit, yüksek hassasiyetli hassas güdüm kiti HGK, sabit ve hareketli yer hedeflerine karşı kullanılabilen, 8 kilometre ve üstü hedefleri imha eden lazer arayıcı başlıklı mini akıllı mühimmat MAM-L. Harekatta bunların dışında birçok yerli üretim termal kamera, radar ve malzemelerden de faydalanılıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin'deki teröristler milli silahlarla vuruluyor! Hepsi de... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat