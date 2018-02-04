Afrin'deki tank saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Afrin'deki tank saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Afrin'de teröristlerin tanka düzenlediği saldırı sonucu şehit olan 5 askerimizin naaşı Gaziantep'e getirildi. Şehitlerin kimlikleri belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütlerinin saldırısı sonucu isabet alan tankta şehit olan 5 askerin naaşı, Gaziantep'e getirildi. Suriye'nin Afrin kenti Şeyhhoroz Mevkiinde Tankcı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Şehit Düştü. Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'un Şanlıurfa Eyyübiye nüfusuna kayıtlı olduğu fakat İzmir Buca'da ikamet ettiği öğrenildi




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Afrin'deki tank saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'li teröristlerce bölgedeki görevli tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın acı haberi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Avutmuş Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

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Afrin'deki tank saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI: Şehidin annesi Tülay Aktağ ve babası Mehmet Aktağ'a acı haberi veren Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve komutanlan başsağlığı diledi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin cenazesinin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.Asıl görev yeri Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan Ufuk Aktağ'ın, 4 yaşında bir oğlunun bulunduğu ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

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Afrin'deki tank saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

BİR YILDIR SÖZLEŞMELİ ASKERLİK YAPIYORDU: Şehit Nurullah Secen'in, Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası Sedat ve ev hanımı annesi Söngül Secen'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık 1,5 yıldır sözleşmeli er olan şehit Secen'in, nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi.

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