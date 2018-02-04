Afrin'deki tank saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI: Şehidin annesi Tülay Aktağ ve babası Mehmet Aktağ'a acı haberi veren Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve komutanlan başsağlığı diledi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin cenazesinin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.Asıl görev yeri Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan Ufuk Aktağ'ın, 4 yaşında bir oğlunun bulunduğu ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.