Afrin'deki son durum! Burseya alındı Cinderes'te neler oluyor?

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Afrin harekatında 6.günde son durum : Burseya alındı Cindere vuruluyor. 300'den fazla YPG'li öldürüldü. haberin devamı için tıklayın »
Afrin'teki Zeytin Dalı operasyonunda 6. günde son dakika haberler arka arkaya düşüyor. Rusya dün gece itibariyle Afrin'den tamamen çekilirken, YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri imha edildi. Türk savaş uçakları gece boyunca Reyhanlı'nın kuzeyindeki Cinderes bölgesi ile doğudaki Menbic'te hava saldırıları düzenledi. Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı yapıldı. İşte Afrin'de son durum;
Genelkurmay başkanlığı Afrin Harekatıyla ilgili açıklama geldi. TSK'nın yaptığı açıklama şöyle. 303 teröristin etkisiz hale getirildi, 6 hedef imha edildi. Harekat planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.
Anadolu Ajansı, sınır hattındaki duvar blokların kaldırılıp Türk tanklarının Afrin'e doğru girişini gösteren görüntüler servis etti. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin'e ilerlemesi devam ediyor.
Burseya Dağı'na yönelik operasyon zor koşullarda devam ediyor. Hava ve doğa koşulları nedeniyle operasyon çok temkinli ilerlerken askeri yetkililer, Burseya'dan sonra ki hedefin Türkiye’ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğunu bildirdi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Afrin'den son haberi Başbakan Binali Yıldırım duyurdu. Yıldırım, Zeytin Dalı harekatında öldürülen YPG'li terörist sayısının 300'ü aştığını söyledi. TSK dün sayıyı 287 olarak açıklamıştı. Burseya Dağı tamamen alınırken TSK, örgütün tünellerine girdi.
Amerikalı üst düzey bir yetkili, Zeytin Dalı Harekatı'nın Münbiç'e doğru ilerlemesinden bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını belirtti. Aynı yetkili ABD'nin Suriye'de bazı gruplara dağıttığı silahların geri toplanacağını açıkladı.
Gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Cinderes bölgesinde bu sabah şiddetli çatışma var. Türk ordusu tarafından top atışlarıyla dövülen terör mevzilerinden patlama sesleri geliyor. Cinderes, Reyhanlı'nın kuzeyinde yer alıyor.
Türk jetleri, Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan PKK toplanma merkezini vurdu. Suriyeli aktivistler, ilçedeki hastaneye çok sayıda PKK'lı teröristin cesedinin getirildiğini bildiriyor.
KAÇIŞ YOLU KAPATILDI : Afrin'e yönelik harekâtta teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. Rejim bölgesine uzanan kasaba ele geçirildiğinde örgütün kaçış imkânı kalmayacak.
Türk savaş uçakları, Menbic'in batısına hava saldırıları düzenledi. Birçok farklı noktadaki YPG'liler vuruldu, Arima kasabası ve Yağızlı köyündeki terör mevzileri bombalanan hedefler arasında. YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri yakıldı. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.
Günledir şiddetli çatışmaların sürdüğü Burseya Dağı'nda YPG'li teröristlerin temizlendiği tünellerin görüntüsü ortaya çıktı. Video kaydında, Türk özel kuvvetler askerleri yer alıyor.
RUSYA AFRİN'DEN TAMAMEN ÇEKİLDİ: Afrin-Azez arasındaki bölgede bir süre önce konuşlanan Rus askerleri, Zeytin Dalı Harekâtı öncesi Ankara ile Moskova arasında yürütülen temaslar sonrası daha güneydeki Tel Rıfat’a çekilmişti. Ruslar, terör örgütü PKK-PYD işgalindeki Afrin’in, Esad bölgesine çıkış kapısı olan Tel Rıfat’tan da dün itibariyle çekildi. Rejim kontrolündeki Nubl-Zehra’ya geçen 80 civarındaki Rus askeri, böylece Afrin’den tamamıyla çekilmiş oldu.
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