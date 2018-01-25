Afrin'deki son durum! Burseya alındı Cinderes'te neler oluyor?

Afrin'teki Zeytin Dalı operasyonunda 6. günde son dakika haberler arka arkaya düşüyor. Rusya dün gece itibariyle Afrin'den tamamen çekilirken, YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri imha edildi. Türk savaş uçakları gece boyunca Reyhanlı'nın kuzeyindeki Cinderes bölgesi ile doğudaki Menbic'te hava saldırıları düzenledi. Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı yapıldı. İşte Afrin'de son durum;

13: 45TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA



Genelkurmay başkanlığı Afrin Harekatıyla ilgili açıklama geldi. TSK'nın yaptığı açıklama şöyle. 303 teröristin etkisiz hale getirildi, 6 hedef imha edildi. Harekat planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

13:10DUVAR KALKTI YENİ TANKLAR GİRİŞ YAPTI

Anadolu Ajansı, sınır hattındaki duvar blokların kaldırılıp Türk tanklarının Afrin'e doğru girişini gösteren görüntüler servis etti. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin'e ilerlemesi devam ediyor.

12:46BURSEYA DAĞI'NDAN SONRA SIRA ORADA

Burseya Dağı'na yönelik operasyon zor koşullarda devam ediyor. Hava ve doğa koşulları nedeniyle operasyon çok temkinli ilerlerken askeri yetkililer, Burseya'dan sonra ki hedefin Türkiye’ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğunu bildirdi.

12:357 PYD'Lİ TERÖRİST YAKALANDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

12.15BAŞBAKAN SAYIYI AÇIKLADI

Afrin'den son haberi Başbakan Binali Yıldırım duyurdu. Yıldırım, Zeytin Dalı harekatında öldürülen YPG'li terörist sayısının 300'ü aştığını söyledi. TSK dün sayıyı 287 olarak açıklamıştı. Burseya Dağı tamamen alınırken TSK, örgütün tünellerine girdi.

11:00ABD'DEN GERİ VİTES! SİLAHLARI GERİ...

Amerikalı üst düzey bir yetkili, Zeytin Dalı Harekatı'nın Münbiç'e doğru ilerlemesinden bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını belirtti. Aynı yetkili ABD'nin Suriye'de bazı gruplara dağıttığı silahların geri toplanacağını açıkladı.

10:25CİNDERES'TE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR VAR



Gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Cinderes bölgesinde bu sabah şiddetli çatışma var. Türk ordusu tarafından top atışlarıyla dövülen terör mevzilerinden patlama sesleri geliyor. Cinderes, Reyhanlı'nın kuzeyinde yer alıyor.

10:10PKK'NIN TOPLANMA MERKEZİ VURULDU

Türk jetleri, Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan PKK toplanma merkezini vurdu. Suriyeli aktivistler, ilçedeki hastaneye çok sayıda PKK'lı teröristin cesedinin getirildiğini bildiriyor.

KAÇIŞ YOLU KAPATILDI : Afrin'e yönelik harekâtta teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. Rejim bölgesine uzanan kasaba ele geçirildiğinde örgütün kaçış imkânı kalmayacak.

08:40UÇAKLAR SABAHA KADAR BOMBALADI

Türk savaş uçakları, Menbic'in batısına hava saldırıları düzenledi. Birçok farklı noktadaki YPG'liler vuruldu, Arima kasabası ve Yağızlı köyündeki terör mevzileri bombalanan hedefler arasında. YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri yakıldı. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

07:40BURSEYA DAĞI'NDAKİ TÜNELLER

Günledir şiddetli çatışmaların sürdüğü Burseya Dağı'nda YPG'li teröristlerin temizlendiği tünellerin görüntüsü ortaya çıktı. Video kaydında, Türk özel kuvvetler askerleri yer alıyor.

RUSYA AFRİN'DEN TAMAMEN ÇEKİLDİ: Afrin-Azez arasındaki bölgede bir süre önce konuşlanan Rus askerleri, Zeytin Dalı Harekâtı öncesi Ankara ile Moskova arasında yürütülen temaslar sonrası daha güneydeki Tel Rıfat’a çekilmişti. Ruslar, terör örgütü PKK-PYD işgalindeki Afrin’in, Esad bölgesine çıkış kapısı olan Tel Rıfat’tan da dün itibariyle çekildi. Rejim kontrolündeki Nubl-Zehra’ya geçen 80 civarındaki Rus askeri, böylece Afrin’den tamamıyla çekilmiş oldu.