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Afrin'deki patlamadan acı haber geldi

Afrin'deki patlamadan acı haber geldi

TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'den acı haber geldi. Bir binada yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında tuzaklanan el yapımı bomba patladı bir asker şehit oldu.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 22:19 - Güncelleme: 19-04-2018 22:19

Suriye’nin Afrin bölgesinde bir binada arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye’nin Afrin bölgesinden şehit haberi geldi. Bugün saat 15.10’da Afrin’e bağlı Dermeşkanlı Köyü’nde bir binada yapılan arama sırasında teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bölgeye Kayseri’de bulunan 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nden giden Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu. Acı haber şehidin Kayseri’de oturan eşi Yasemin Çobanoğlu ile Bursa’da oturan anne ve babasına askeri yetkililer tarafından bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş Çobanoğlu’nun, yarın Kayseri’deki evinin önünde helallik alınmasının ardından Bursa’da toprağa verileceği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • urankay 19 Nisan 2018 23:08 yurt içinde ugraştıkları yetmez gibi birde yurt dışı peydah oldu,allah askerlerimizi korusun.

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