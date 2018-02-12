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Afrin'deki hedeflere bomba yağıyor

Afrin'deki hedeflere bomba yağıyor

Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonda teröristlerin bulunduğu mevziler bombalanıyor. Bu arada sınıra askeri araç ve personel takviyesi ise sürüyor.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 20:06 - Güncelleme: 12-02-2018 00:06

AFRİN harekatında son durum... PKK/PYD'nin yuvalandığı Afrin bölgesine yönelik operasyon tüm hızıyla sürüyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyulurken sınıra askeri araç ve personel sevki ise sürüyor.

TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

AFRİN SINIRINA SEVKIYAT SÜRÜYOR

Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.

Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin sınırına sevk ediliyor. Askeri sevkiyatlar sınır hattına gün boyu sürerken, sevkiyatların Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kritik noktalara yapılacağı bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • bu ne menem iştir 12 Şubat 2018 01:31 sivil kayırma uğruna 11 kahramanımız gitti,durmak yok acımak yok esir almak yok,gebersinler kefereler.

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