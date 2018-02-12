Afrin'deki hedeflere bomba yağıyor

AFRİN harekatında son durum... PKK/PYD'nin yuvalandığı Afrin bölgesine yönelik operasyon tüm hızıyla sürüyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyulurken sınıra askeri araç ve personel sevki ise sürüyor.

TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

AFRİN SINIRINA SEVKIYAT SÜRÜYOR

Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.

Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin sınırına sevk ediliyor. Askeri sevkiyatlar sınır hattına gün boyu sürerken, sevkiyatların Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kritik noktalara yapılacağı bildirildi.

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