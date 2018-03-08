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Afrin'deki hain pusu işte böyle vuruldu

Afrin'deki hain pusu işte böyle vuruldu

Terör örgütünün Afrin'de TSK'ya yönelik hain tuzağı tank atışı ile vuruldu. Habertürk'ün yayınladığı görüntülerde, Raco bölgesinde bir mağaraya kurulan pusunun tam isabetle vurulduğu anlar yer alıyor.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 23:15 - Güncelleme: 08-03-2018 00:15

Afrin'de son durum... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonu Cinderes bölgesinde yoğunlaştı. Öncesinde Raco'daki operasyonda teröristlerin kurduğu pusu fark edilince, tank atışıyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin sınır hattında konuşlanmış terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Raco bölgesinin de alınmasının ardından operasyonlar Cinderes bölgesinde yoğunlaştı.

Habertürk'ün yayınladığı görüntülerde Afrin'e ilerlerken kurulan pusunun fark edilmesi üzerine tank atışıyla vurulma anları yer alıyor. İşte özel kuvvetleri pusuya düşürmek isteyen teröristlerin etkisiz hale getirildiği o anlar;

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Bir Hain 08 Mart 2018 05:59 Türkiye’de insan haklarının durumunun kötüleştiğini belirten Zeyd Raad el-Hüseyin Afrin'le ilgili 'endişeliyiz' açıklaması yaptı..........

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