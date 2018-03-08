Afrin'deki hain pusu işte böyle vuruldu

Afrin'de son durum... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonu Cinderes bölgesinde yoğunlaştı. Öncesinde Raco'daki operasyonda teröristlerin kurduğu pusu fark edilince, tank atışıyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin sınır hattında konuşlanmış terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Raco bölgesinin de alınmasının ardından operasyonlar Cinderes bölgesinde yoğunlaştı.

Habertürk'ün yayınladığı görüntülerde Afrin'e ilerlerken kurulan pusunun fark edilmesi üzerine tank atışıyla vurulma anları yer alıyor. İşte özel kuvvetleri pusuya düşürmek isteyen teröristlerin etkisiz hale getirildiği o anlar;