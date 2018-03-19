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Afrin'de YPG'nin işkence ettiği doktor örgüt terörünü anlattı

Afrin'de YPG'nin işkence ettiği doktor örgüt terörünü anlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde YPG/PKK tarafından işkenceye maruz kalan Afrinli doktor Mazen Hamo, AA'ya konuştu.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 15:32 - Güncelleme: 19-03-2018 15:32

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kurtarılan Afrin ilçe merkezinin alınmasının ardından Afrin'deki siviller derin bir nefes aldı. Afrinli genel cerrah Hamo, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK tarafından maruz kaldığı işkenceyi ve örgütün zulmünü AA muhabirine anlattı.

Hamo, 6 yıl önce Halep merkezden Afrin ilçe merkezine gelerek buradaki sivillere yardım etmeye başladığını söyledi.

İnsani görevi gereği yaralı ve hasta sivillerle ilgilendiğini belirten Hamo, "Burada hastaları tedavi ediyorduk. Ameliyatlar yaptık. Hiç kimsenin dinine ırkına bakmaksızın işimizi yapıyorduk. Bu bir insani görev çünkü. Buraya geldim ama bana '(YPG/PKK tarafından) sen ÖSO’ya yardım ettin, sen onlarla iş birliği yaptın' diyerek beni hapse attılar." dedi.

Hamo, örgütün elinde başına gelenleri "Elektrikle ayaklarımı yaktılar. Burnumu kırdılar. Kollarımı ve sırtımdaki kemikleri kırdılar. Sonrasında parasız bırakıp beni sokağa attılar. Cebimdeki 400 bin Suriye lirasını (850 dolar) aldılar. Üstüne bana da 800 bin Suriye lirası (bin 700 dolar) fatura çıkarttılar." ifadeleriyle anlattı.

"Kimin haklı kimin batıl olduğu ortaya çıktı"
YPG/PKK'dan kurtuldukları için mutlu olduklarını vurgulayan Hamo, "(YPG/PKK'nın) Allah'tan korkuları yoktu. Çok şükür hayattayız. Bugün kimin haklı kimin batıl olduğu ortaya çıkı." şeklinde konuştu.

Hamo, teröristlerin korku içinde kaçtıklarını belirterek "PKK'lılar buradan kaçarken silahlarını ve şarjörlerini bırakıp kaçtı.  Her şeylerini, silahlarını tüfeklerini sokaklardaki çöplere atıp gitmişler. Kısacası, savundukları davayı çöpe atıp kaçtılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimseye kötülük yapmadığımız için haklıyız. Bakın ölmedik çünkü onlar gibi kimseyi soymadık." diyen Hamo sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler kimseye baskı yapmadık. Yardıma muhtaçlara destek olduk. Burada suya ihtiyacı olanlara su temin ettik. Hastalara ilaç bulduk. Parası olan olmayan herkese yardım ettik. Allah hak yolunda olanları muzaffer eyler."

"Güven içerisindeyiz, çok mutluyuz"
Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçedeki siviller, örgüt baskısından kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Afrinli Ahmet Cemal, ilçe merkezinin alınması sırasında sivillere hiçbir zararın verilmediğini vurgulayarak "Çok şükür şimdi buradayız. Bizden kimseye bir şey olmadı. Hepimiz iyiyiz. Allah herkesten razı olsun. Afrin’in kurtarılmasının ilk günü bugün. Güven içerisindeyiz, çok mutluyuz." dedi.

Cemal, "Her şey yolunda. Eşim ekmek yapmak için hamur açıyor. Çok şükür ters bir şey yok, yaşıyoruz. İnşallah her şey daha da güzel olacak." diyerek Afrin'e huzurun kısa süre içinde yeniden geleceğini söyledi.

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