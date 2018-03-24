Afrin'de YPG'nin hapishanesi ilk defa görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesinde, örgüte karşı hareket edenler ve örgüt karşıtı gruplara mensup kişileri alıkoymak için kullandığı merkez hapishane AA tarafından görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesinde, örgüte karşı hareket edenler ve örgüt karşıtı gruplara mensup kişileri alıkoymak için kullandığı merkez hapishane AA tarafından görüntülendi. İnsani koşullardan uzak şartlarda esir tutulan yüzlerce kişinin kaldığı hapishane, ÖSO'nun kontrolüne geçti. Twitter

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İnsani koşullardan uzak şartlarda esir tutulan yüzlerce kişinin kaldığı hapishane, örgütün kendisinden olmayanlara yönelik tavrına ışık tutuyor. Afrin'i 6 yıl işgal altında tutan terör örgütü PYD/PKK, bu süreç içerisinde kurduğu sözde mahkemelerde pek çok kişiyi kendi belirlediği usullerle cezalandırdı veya esir tuttu. Twitter

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Son iki yıldır daha çok örgüt tarafından alıkonulan ÖSO mensuplarının tutulduğu cezaevi, 35 koğuş, 15 hücre ve 2 sorgu odası ile idari amaçlarla kullanılan bölümlerden oluşuyor.







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