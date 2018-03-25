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Afrin'de YPG dehşeti! Hainler sivilleri böyle vurdu

Afrin'de YPG dehşeti! Hainler sivilleri böyle vurdu

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de Meryemeyn köyünün kurtarılmasının hemen ardından, YPG/PKK'nın sivillerin bulunduğu sığınağı vurduğu an AA tarafından görüntülendi. Dehşet anlar kameralara böyle yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 12:46 - Güncelleme: 25-03-2018 12:46

Köyün ana caddesinde kayıtta olan kamera, yol üzerindeki bir binanın sığınağından dışarı açılan kapının ağzında oturan kadın ve çocukları görüntülüyor.

Videoda ıslık sesiyle bir roketin geldiği ve isabet ederek patladığı duyuluyor. Patlamanın olduğu yere koşan AA habercisi Mustafa'nın aksiyon kamerası, sığınağın içindeki sivillerin çığılık çığlığa kaldığı anları kaydetmeye başlıyor.

Patlamanın etkisiyle toz bulutunun kapladığı sığınaktaki 30 kadar sivil, ne yapacağını bilemeden sağa sola koşturuyor. Anneler, çocuklarını bulmaya çalışırken kimin yaralandığını ya da öldüğünü anlamaya uğraşıyor. Bu arada AA habercisi dışarı çıkarak caddenin ilerisindeki araçları çağırıp yaralıları tahliye etmeye başlıyor.Görüntülere yaralı bir kız çocuğunun araca bindirilmesi yansıyor.

10'DAN FAZLA YARALI

Saldırının ardından, sığınakta bulunan kadın ve çocuklardan 10'dan fazlasının şarapnelle yaralandığı, ölen olmadığı tespit edildi. Teröristlerin hedef aldığı Meryemeyn'de çoğunluğu Araplardan oluşan yaklaşık 10 bin sivil yaşıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bagdadi 25 Mart 2018 13:09 PYD ucaklari mi var? Allah Allah

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