Afrin'de yerli üretim mühimmat kullanmaya başlanacak...

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2018) açılışına katıldı. Canikli, açılışın ardından fuara katılan Türk firmalarının stantlarını gezdi, ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı. Canikli, Nisan ayından sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda yerle yapım mühimmatın kullanılmaya başlanacağını açıkladı...
Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli yapım yeni mühimmatların kullanılmasının planlandığını belirterek, "Nisan ayı başında birkaç ürünün inşallah son testleri gerçekleştirilecek. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına verilecek" dedi.
DIMDEX 2018, Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir de katıldı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’nin himayelerinde ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde icra edilen DIMDEX 2018'de, 180'in üzerinde firma ürünlerini sergilerken, 90 ülkeden katılımcı bekleniyor.
Deniz savunma sanayisine yönelik bir etkinlik olarak başlayan DIMDEX, yıllar içinde kapsamı genişletilerek havacılık, elektronik sistemler ve kara sistemlerinin de sergilendiği bir fuara dönüştü. Türkiye, fuara SSM koordinatörlüğünde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ve 33 firma ile katılım sağlıyor. Söz konusu firmaların stantlarının kapladığı alanının büyüklüğü 2 bin 413 metrekareyi buluyor.
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