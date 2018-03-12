Afrin'de yerli üretim mühimmat kullanmaya başlanacak...

DIMDEX 2018, Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir de katıldı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’nin himayelerinde ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde icra edilen DIMDEX 2018'de, 180'in üzerinde firma ürünlerini sergilerken, 90 ülkeden katılımcı bekleniyor.

Deniz savunma sanayisine yönelik bir etkinlik olarak başlayan DIMDEX, yıllar içinde kapsamı genişletilerek havacılık, elektronik sistemler ve kara sistemlerinin de sergilendiği bir fuara dönüştü. Türkiye, fuara SSM koordinatörlüğünde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ve 33 firma ile katılım sağlıyor. Söz konusu firmaların stantlarının kapladığı alanının büyüklüğü 2 bin 413 metrekareyi buluyor.